Звуковая панель Ray-Danz серии TCL 9 с Dolby Atmos и уникальным дизайном, отмеченный IF Design Award
21 мая 2020, 11:52
Китайская компания TCL, специализирующаяся на проектировании и изготовлении телевизоров, мобильные телефонов, климатической техники, телекоммуникационного оборудования и бытовой техники, выпустила акустическую систему Ray-Danz серии TCL 9 для гостиных с Dolby Atmos. Самое интересное - внешне басовая часть этой системы очень сильно отличается от традиционных звуковых панелей.
Звуковая панель Ray-Danz серии TCL 9 с Dolby Atmos будет доступна "в глобальном масштабе" уже в июне, сообщает производитель. Что касается необычной формы ее басовой части, то за этот дизайн продукт получил награду IF Design Award, как за "инновационную" технологию акустического отражателя.
Технология Dolby Atmos применяется для создания объемного звучания. Она была разработана в Dolby Laboratories и позволяет расширить возможные формы и дизайн существующих систем для создания объемного звучания, добавляя каналы высоты и позволяя интерпретировать звуки как трехмерные объекты.
Аудиосистема выстроена по схеме 3.1. Она поставляется с отдельным беспроводным сабвуфером, имеется отдельная выделенная центральная звуковая часть. В конструкции также использована запатентованная технология TCL Ray-Danz, которая позволяет передавать звук через дополнительные задние угловые динамики, что расширяет звуковую сцену. Обработка звукового сигнала по технологии Dolby Atmos выполняется за счет встроенной системы.
Выбор конструкции указывает на то, что разработчики рассматривали эту модель как идеальный вариант для использования с 55-дюймовыми и более крупными телевизорами. Данная акустическая система продвигается компанией также вместе с собственной 65-дюймовой моделью ТВ TCL EP658X1, имеющей разъем HDMI ARC, Bluetooth, USB и аудиоподключение по оптическому каналу.
Максимальная мощность - 540 Вт.
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