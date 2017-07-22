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Samsung выпустила армейскую версию флагманского Galaxy S20

21 мая 2020, 12:21


Как выяснилось, у Samsung есть специальная версия Galaxy S20, способная работать в самых суровых условиях. Но купить ее вряд ли удастся, поскольку эта версия популярного смартфона предназначена специально для удовлетворения потребностей военных и федерального правительства США.

Samsung выпустил армейскую версию Galaxy S20


Этот смартфон оснащен двумя уровнями шифрования, способен обрабатывать сверхсекретные данные и подключаться к тактическим радиостанциям и системам. Есть также удобства, связанные с боевыми действиями. Один режим может включать и выключать дисплей, пока пользователь носит очки ночного видения, в то время как режим скрытности отключает LTE и отключает все радиопередачи, чтобы исключить даже малейший шанс подслушивания. Телефон легко заблокировать и запустить необходимое приложение пока он установлен на груди бойца.




В остальном это обычный Galaxy S20 с 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением 1440p, чипсетом Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, батареей емкостью 4000 мАч и стандартным набором датчиков камер.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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