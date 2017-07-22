Honor дополнит серию смартфонов Play 4 моделью Pro с боевой геймерской раскраской
21 мая 2020, 12:42
В прошлом месяце Honor сделала акцент на синем и анонсировала выпуск сразу двух смартфонов Honor Play 4T и Honor Play 4T Pro в совершенно неподражаемых, «чумовых» цветах «в оттенках голубого». С точки зрения характеристик эти устройства имели скорее базовые показатели, зато выделялись низкой ценой.
На днях в сети появилась информация о готовящемся выпуске третьем устройстве из этого семейства - Honor Play 4 Pro. Оно будет выстроено на чипсете Kirin с поддержкой 5G. Устройство поддерживает технологию быстрой зарядки 40 Вт и имеет ЖК-экран. В качестве основной камеры используется сенсор Sony IMX600y.
Точных (официальных) данных об этом устройстве пока нет, но скорей всего, в нем будет использован чипсет Kirin 820, поскольку именно эта SoC поддерживает как быструю скорость зарядки, так и подключение 5G.
В то же время, отмечается, что для оформления задней панели Honor 4 Play Pro использован дизайн, где просматривается явный акцент на логотип Kirin. Раньше подобной «вольности» бренд никогда не делал.
Новая расцветка имеет игровую эстетику, где просматриваются различные слои и оттенки синего. Будет ли этот смартфон рассматриваться (и оснащаться аппаратно) как модель, ориентированная на геймерское сообщество или нет, пока утверждать слишком рано. Но по своей раскраске она явно имеет склонность к «геймерской» направленности.
В телефоне будет установлено четыре камеры - две сзади и еще две спереди. Фронтальные камеры будут находиться в специально выделенной области в верхней левой части экрана. Поскольку использована ЖК-панель, сканер отпечатков пальцев не уместился в нижней части дисплея и попал на боковой торец рядом с клавишей включения питания.
Если судить по имеющимся фотографиям, в нижней части смартфона будет находиться динамик, рядом будет располагаться порт USB-C и разъем под SIM-карту. Аудиоразъема 3,5 мм не обнаружено.
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