Xiaomi выпустило универсальное автомобильное зарядное устройство с автоматическим зажимом
21 мая 2020, 13:38
Xiaomi выпустила универсальное автомобильное зарядное устройство. Гаджет позволяет быстро заряжать смартфон бесконтактным методом с мощностью до 10 Вт. Особый шик задает наличие моторчика для автоматического зажима. Цена устройства - $18.
Зарядное устройство Xiaomi может применяться не только для смартфонов. Для зарядки подойдут различные устройства, совместимые с технологией и стандартом.
В анонсе Xiaomi упоминаются ее флагманские модели смартфонов 2020 года: Mi 10 и Mi 10 Pro. Тем не менее, применимость устройства не ограничивается только телефонами бренда Xiaomi. Оно подходит для зарядки и Samsung Galaxy S10, и даже iPhone SE 2020.
Согласно стандарту, для зарядки необходимо разместить заряжаемое устройство на удалении около 4 мм. Это - эффективная дистанция зарядки по стандарту. Допускается зарядка для смартфонов, даже если они находятся внутри защитного чехла, хотя предпочтительней заряжать, конечно, без чехла.
Гаджет оснащен электрическими индукционными зажимными кронштейнами. Они расположены с обеих сторон и позволяют удерживать телефон на месте, исключая его проскальзывание.
Кроме того, автомобильное зарядное устройство оснащено встроенным ИК-датчиком и имеет специальный моторчик. Благодаря этому, автоматически определяется появление смартфона в непосредственной близости от устройства зарядки. Моторчик помогает затянуть или ослабить зажимы. Максимальная дальность действия зажимных рычагов - 81,5 мм. Как только устройство выносится за это ограничение, рычаги удержания сразу отводятся в сторону. Так создается необходимое удобство и простота управления одной рукой во время вождения, что очень важно.
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