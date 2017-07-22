Xiaomi сегодня представила свою новую умную колонку XiaoAI Art Speaker. В первую очередь, стоит отметить дизайн новинки. Корпус колонки выполнен выполнен из металла и это первый подобный продукт Xiaomi. Сверху расположены сенсорные кнопки, а также диодный индикатор.
На борту 2,5-дюймовый динамик, поддержка голосового помощника, U-образный канал для усиления басов, а также профессиональная настройка звука DTS и поддержка стерео 2.0. Благодаря эту две колонки можно объединить в полноценную акустическую стереосистему.
Благодаря наличию голосового помощника XiaoAI эта новая умная колонка от Xiaomi также может использоваться для управления более чем двумя тысячами интеллектуальными устройствами с помощью голосовых команд.
Для тех, кто не знает, XiaoAI - это умный голосовой помощник с поддержкой искусственного интеллекта от Xiaomi, похожий на Apple Siri и Google Assistant, но он построен специально для продуктов Xiaomi и Redmi и в настоящее время ограничен китайским рынком. Умная колонка Xiaomi XiaoAI Art Speaker стоит примерно $49 (3500 руб.).
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