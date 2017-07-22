Сегодня стало известно, что Intel приобрела компанию Rivet Networks, которая известна как разработчик и производитель контроллеров Wi-Fi и Ethernet для игровых ноутбуков таких брендов, как Alienware, Dell, Lenovo, HP и многих других. Стоимость сделки компания не озвучила.
Теперь команда Rivet Networks должна присоединиться к группе по разработке беспроводных решений Intel. Также Intel достанутся права на разработки приобретенной им компании - речь идет о продуктах, связанных с проводными и беспроводными сетевыми интерфейсами. Intel, в том числе, включит в свою собственную линейку продуктов Wi-Fi и продукты под брендом Killer.
Rivet Networks также выпускала программное обеспечение под брендом Killer, которое минимизировало задержку и позволяло пользователям определять приоритетность того, какое программное обеспечение получит доступ к пропускной способности. Как отметили в Intel, компания продолжит продавать клиентам программные технологии Rivet Networks и линейку продуктов Killer.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".