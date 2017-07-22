Honor будет выпускать смартфоны 5G на новых чипах от MediaTek
21 мая 2020, 15:32
Honor на днях представил смартфон Honor X10 5G, который стал первым 5G-смартфоном компании среднего уровня. Этот гаджет работает на чипсете Kirin 820 5G. Однако после презентации в компании объявили, что теперь будут использовать чипсеты от MediaTek в своих будущих смартфонах 5G.
Как пояснил президент бизнес-подразделения Honor Чжао Мин, Honor поддерживает хорошие отношения с MediaTek и в будущем планирует лишь укреплять взаимное сотрудничество. Топ-менеджер считает, что за 5G-смартфонами будущее, а новые чипсеты от MediaTek сделали вход в этот сегмент для производителей смартфонов намного дешевле. Другими словами, чипмейкер помог сделать новую и быструю полосу пропускания более популярной с помощью своей серии чипов Dimensity.
Кроме того, Чжао Мин сказал, что MediaTek был почетным партнером Honor и при разработке ряда других продуктов компании, поэтому в будущем взаимодействие обоих производителей будет лишь развиваться. Он также заявил, что чипы от MediaTek будут оптимизированы для фирменной оболочки Honor и других функций.
Напомним, что Honor недавно представил свой доступный 5G-смартфон Honor X10 5G. Он оснащен 6,63-дюймовым дисплеем с разрешением 1400 х 1080 пикселей. На борту чипсет Kirin 820 5G, а также до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и до 128 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.1.
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