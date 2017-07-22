Samsung Electronics начала возведение шестой производственной линии для производства чипов
21 мая 2020, 16:01
Компания Samsung Electronics Co Ltd начала работы над возведением своей шестой линии по производству микросхем для процессоров и другой вычислительной техники (не считая микросхем памяти). Согласно заявлению, сделанному руководством компании, новая линия будет предназначаться в первую очередь для выпуска микросхем системной логики, устанавливаемых в мобильных телефонах и компьютерах. Тем самым, южнокорейский производитель стремится сократить дефицит, который сейчас наблюдается в сегменте контрактного производства чипов.
В настоящее время Samsung Electronics вынуждена предпринимать дополнительные усилия для усиления своих позиций на рынке контрактного производства чипов, находясь в состоянии сильнейшей конкуренции со своим основным соперником - тайваньской компанией Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC). Главный заказчик, за которого сейчас развернулась серьезная борьба, это американская компания Qualcomm.
Согласно объявленным планам, Samsung планирует начать производство современных 5-нанометровых чипов с использованием технологии фотолитографии в глубоком ультрафиолете (EUV) уже во второй половине следующего 2021 года. Завод с новой дополнительной линией будет располагаться в городе Пхёнтхэк, в двух часах езды от Сеула.
В то же время известно, что тайваньская компания TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель чипов, планирует построить завод в США, штат Аризона, стоимостью $12 млрд.
Мощности Samsung в настоящее время ограничены пятью линиями фотолитографии в Южной Корее и одной производственной линией в США.
В прошлом году Samsung заявила, что до 2030 года компания планирует инвестировать $107,97 млрд в производство чипов (не считая чипов памяти). Половина этих средств пойдет на исследования и разработки, которые компания проводит в подразделениях на внутреннем рынке. Вторая половина инвестиций будет направлена на создание производственной инфраструктуры.
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