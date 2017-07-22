РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Xiaomi выявила производство поддельных беспроводных наушников под брендом Mi

21 мая 2020, 16:25


Юридический отдел Xiaomi объявил о задержании преступной группы, которая специализируется на производстве и продаже поддельных беспроводных наушников под брендом Mi.

Xiaomi выявила производство поддельных беспроводных наушников под брендом Mi


Команда юристов сообщила, что они обнаружили в сети торговую платформу, которая продала большое количество Bluetooth-наушников Mi. Затем служба безопасности Xiaomi отследила, где базируется производство поддельных наушников.




На месте было найдено множество уже готовой поддельной продукции под брендом Xiaomi, а также огромная часть продуктов, еще находившихся на этапе сборки. Было выявлено более тысячи единиц поддельных Bluetooth-гарнитур Mi, упакованных в брендированные коробки. Все виновные были задержаны.

Xiaomi выявила производство поддельных беспроводных наушников под брендом Mi


Популярность продуктов Xiaomi сделала их очень востребованными среди всякого рода производителей контрафакта. Ранее были сообщения о поддельных смартфонах Xiaomi и других продуктах компании. Это касается не только Китая, но и Индии. Например, в декабре прошлого года в Индии конфисковали поддельную продукцию Xiaomi на 18 тысяч долларов.

В связи с этим, компания рекомендует приобретать продукцию Xiaomi у проверенных продавцов, а не где-нибудь на рынке или на неизвестных торговых площадках в сети, где риск приобретения некачественного контрафакта очень высок.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".


Читайте также:

  • Xiaomi представила умную колонку стоимостью $49
  • SteelSeries представила беспроводную гарнитуру для Xbox и PlayStation
  • Анонс Razer Opus: беспроводные наушники с активным шумоподавлением
  • Анонс Logitech Zone Wired: проводная гарнитура для удаленной работы
  • Анонс Xiaomi Mi Air 2 SE: беспроводные наушники стоимостью $24

    • следующая новость
    AMD и NVIDIA в сентябре выпустят новое поколение видеокарт

    предыдущая новость
    Samsung Electronics начала возведение шестой производственной линии для производства чипов

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор Perenio Red Atom: с пультом по жизни Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка
    Лучший монитор Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Обзор умного ИК-пульта Perenio Red Atom Лучшая материнская плата
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    21 мая, 2020

    Sony CEO: быстродействие PS5 возрастет в 100 раз по сравнению с PS4

    Redmi 10X получит AMOLED-дисплей с встроенным сканером отпечатков пальцев

    Huawei: HarmonyOS может на равных соперничать с ОС Google и Apple

    AMD и NVIDIA в сентябре выпустят новое поколение видеокарт

    Xiaomi выявила производство поддельных беспроводных наушников под брендом Mi

    Samsung Electronics начала возведение шестой производственной линии для производства чипов

    Honor будет выпускать смартфоны 5G на новых чипах от MediaTek

    Intel купила разработчика сетевых контроллеров Killer

    Xiaomi представила умную колонку стоимостью $49

    Xiaomi выпустила универсальное автомобильное зарядное устройство с автоматическим зажимом

    Honor дополнит серию смартфонов Play 4 моделью Pro с боевой геймерской раскраской

    Samsung выпустила армейскую версию флагманского Galaxy S20

    Звуковая панель Ray-Danz серии TCL 9 с Dolby Atmos и уникальным дизайном, отмеченный IF Design Award

    Шутер Serious Sam 4 в августе появится на ПК

    CEO Google рассказал о своем видении будущего ИТ-отрасли

    SteelSeries представила беспроводную гарнитуру для Xbox и PlayStation

    Ультракомпактный Chuwi Corebox уступает размерами корпуса, но не производительностью

    Анонс GIGABYTE Aorus RGB: модули памяти с тактовой частотой 4400 МГц

    20 мая, 2020

    Xiaomi Mi выпустила самую дешевую PTZ-камеру SE PTZ с углом обзора 360°

    Samsung Galaxy S21 может использовать дисплей от BOE

    ССЫЛКИ