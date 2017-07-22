Xiaomi выявила производство поддельных беспроводных наушников под брендом Mi
21 мая 2020, 16:25
Юридический отдел Xiaomi объявил о задержании преступной группы, которая специализируется на производстве и продаже поддельных беспроводных наушников под брендом Mi.
Команда юристов сообщила, что они обнаружили в сети торговую платформу, которая продала большое количество Bluetooth-наушников Mi. Затем служба безопасности Xiaomi отследила, где базируется производство поддельных наушников.
На месте было найдено множество уже готовой поддельной продукции под брендом Xiaomi, а также огромная часть продуктов, еще находившихся на этапе сборки. Было выявлено более тысячи единиц поддельных Bluetooth-гарнитур Mi, упакованных в брендированные коробки. Все виновные были задержаны.
Популярность продуктов Xiaomi сделала их очень востребованными среди всякого рода производителей контрафакта. Ранее были сообщения о поддельных смартфонах Xiaomi и других продуктах компании. Это касается не только Китая, но и Индии. Например, в декабре прошлого года в Индии конфисковали поддельную продукцию Xiaomi на 18 тысяч долларов.
В связи с этим, компания рекомендует приобретать продукцию Xiaomi у проверенных продавцов, а не где-нибудь на рынке или на неизвестных торговых площадках в сети, где риск приобретения некачественного контрафакта очень высок.
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