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AMD и NVIDIA в сентябре выпустят новое поколение видеокарт

21 мая 2020, 17:24


Согласно Digitimes, два крупнейших в мире производителя графических плат - компании AMD и Nvidia - готовятся к выпуску видеокарт следующего поколения. Анонс должен состояться в сентябре этого года. Ожидается, что оба производителя предложат качественно новые разработки.

В ответ на заявление Digitimes в полемику вступил авторитетный портал Videocardz, известный своими публикациями с подробной технической информацией о различных готовящихся разработках в ИТ-отрасли, прежде всего в области чипов, системных плат и графических акселераторов.

amd ryzen


Эксперты Videocardz справедливо отметили, что Digitimes уклончиво назвала будущие продукты, готовящиеся к анонсу в сентябре. Digitimes не использовали привычное определение, когда новые видеокарты представляют прежде всего как новые продукты для игровой индустрии. Хотя ожидается, что AMD и NVIDIA собираются выпустить до конца года также и новые игровые продукты, но главные ожидания сегодня на рынке связаны с появлением продуктов, основанных на архитектурах AMD RDNA 2 и NVIDIA Ampere.




Что же касается предстоящего в сентябре анонса, то в настоящее время пока нет полной информации, что именно NVIDIA и AMD готовят к выпуску среди новинок своего графического оборудования профессионального класса.

amd cdna rm


Известно, что компания AMD собирается объявить о новых разработках по развитию графической архитектуры Compute DNA для центров обработки данных, о которой было объявлено ранее. Речь идет о выпуске специализированных GPU как важной части систем для исследований в области нейронных сетей, искусственного интеллекта и машинного обучения. Признанным лидером в этом направлении сегодня чаще называют ее соперника - компанию NVIDIA.

Одной из главных особенностей новых устройств AMD должна стать новая шина передачи данных Infinity Fabric. Ее возможности будут использоваться не только для передачи данных между отдельными GPU, но и для обмена информацией с процессором AMD серии EPYC, получая в итоге унифицированный массив доступа к ячейкам памяти.

tenzor_nvidia


Усилия компании NVIDIA, как ожидается, будут сосредоточены на развитии модельного ряда графических процессоров Quadro, которые используют архитектуру Turing. Речь идет о серьезном переосмыслении прежней графической архитектуры Volta, которая ориентировалась в первую очередь на развитие специализированных вычислительных ускорителей.

Новая архитектура наследует возможности вычислительной архитектуры Volta и игровой архитектуры Pascal, но теперь она позволяет разложить весь объем вычислений в четыре основных массива обработки, вводя свою управляющую логику для каждого из них. Помимо вычислительных блоков для целочисленных операций (INT32) и операций с плавающей запятой (FP32) появились новые блоки вычислений, например, тензорные.

graphics_launch


Ожидается также, что AMD предоставит больше информации о новой архитектуре RDNA 2.



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