Huawei: HarmonyOS может на равных соперничать с ОС Google и Apple
21 мая 2020, 18:23
Как заявил Эрик Тан (Eric Tan), глава подразделения потребительских облачных сервисов, Huawei может уверенно заявить о создании необходимой и устойчивой экосистемы вокруг собственной ОС HarmonyOS. Теперь эта система способна на равных соперничать с Google Android и Apple iOS. Разработка Huawei соответствует мировым стандартам.
«У нас есть полная уверенность, что мы наконец стали одним из ведущих игроков в мире с собственной экосистемой, - заявил Тан, говоря о разработанной платформе мобильных сервисов Huawei Mobile Services (HMS) и магазине приложений в ходе своего выступления на «Global Analyst Summit» в Шэньчжэне.
Со слов высокопоставленного руководителя Huawei, ежемесячная аудитория Huawei App Gallery достигла 420 млн пользователей. Такие данные были получены во 2 квартале этого года. По данным компании, App Gallery доступна сейчас более чем в 170 странах мира.
Со слов Тана, компания прикладывает максимум усилий, чтобы в Галерее был отражен полный набор приложений, востребованных на потребительском рынке. Для этого Huawei активно сотрудничает с партнерами - разработчиками приложений. По данным Huawei, в настоящее время для создания приложений для App Gallery зарегистрировано 1,4 млн разработчиков.
Как заявил представитель Huawei, за последнее десятилетие сформировалась ситуация, когда у потребителей был фактический выбор только между Apple iOS и Google Android. В результате разразившейся торговой войны между США и Китаем в августе прошлого года была официально запущена новая ОС - HarmonyOS. Цель ее выпуска была в снижении зависимости Huawei от Android. В декабре прошлого года Huawei заявила, что готова вывести Harmony OS на рынок и оснащать ею смартфоны.