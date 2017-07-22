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Redmi 10X получит AMOLED-дисплей с встроенным сканером отпечатков пальцев

21 мая 2020, 19:06


Уже совсем скоро Redmi вслед за Honor представит свой доступный смартфон с поддержкой связи пятого поколения - Redmi 10X. Новинка будет работать на новом чипсете Dimensity 820 и должна быть анонсирована 26 мая, а пока производитель лишь подогревает интерес аудитории, постепенно публикуя технические характеристики гаджета.

Redmi 10X


Итак, сегодня стало известно, что Redmi 10X получит AMOLED-дисплей с встроенным сканером отпечатков пальцев, а также станет первым смартфоном с ОС MIUI 12 из коробки. Ранее также упоминалось, что смартфон будет оснащен тройной основной камерой.



До сих пор Redmi выпустила четыре смартфона 5G - это Remdi K30 5G, Redmi K30 Pro, Redmi K30 Pro Zoom Edition и Redmi K30 5G Racing Edition. Эти смартфоны продаются в диапазоне от $281 (20 000 руб.) до $563 (40 000 руб.). Ожидается, что Redmi 10X в этом плане произведет фурор, и станет самым дешевым смартфоном 5G на рынке.

Напомним, что на данным момент самым доступным 5G-смартфоном на рынке считается представленный на днях Honor X10. Он работает на чипсете Kirin 820 5G и его цена $267 (19 000 руб.). Однако сегодня Honor заявил, что в дальнейшем также будет использовать новые чипсеты от MediaTek, чтобы производить доступные смартфоны с поддержкой связи пятого поколения.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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