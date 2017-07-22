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Sony CEO: быстродействие PS5 возрастет в 100 раз по сравнению с PS4

21 мая 2020, 19:31


Игровая приставка Sony PlayStation 5 следующего поколения, которая должна быть выпущена к концу этого года, будет работать в 100 раз быстрей, чем ее предшественница - консоль PlayStation 4. Настолько существенный прирост в производительности будет достигнут благодаря использованию специализированного системного SSD-накопителя, сообщил исполнительный директор Sony Кеничиро Йосида (Kenichiro Yoshida).

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Утечка этой информации появилась благодаря изданию LadBible, которая поделилась ссылкой на внутренний документ корпорации Sony с корпоративного доклада по стратегии развития компании.

«Чтобы еще больше углубить чувство погружения в игры, мы рассчитываем улучшить не только разрешение, но и скорость игр», - заявил Йосида в документе. - Например, с помощью специально разработанного высокоскоростного твердотельного накопителя мы планируем реализовать скорость обработки игровых данных примерно в 100 раз быстрей, чем у PS4. Время загрузки игры должно быть намного короче, и игроки должны иметь возможность перемещаться по огромным игровым мирам практически мгновенно».




О превосходстве в скорости PS5 над PS4 ходят слухи уже давно. В частности, год назад в сети появилась видеозапись с презентации загрузки игры Spider-Man на PS5, которая длилась в 10 раз меньше, чем загрузка с консоли PS4. По всей видимости, с тех пор был достигнут еще более существенный прогресс.



По данным издателя игр Epic Games, они подтверждают, что SSD-накопитель для PlayStation 5 станет самым быстрым для разработки игр. Но они связывают это с проделанной серьезной работой по оптимизации поддержки движка Unreal Engine 5 в реальном времени для PS5. Epic nfr;t утверждают, что движок игры будет потрясающим не только для PS5, но и для Xbox Series X.
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