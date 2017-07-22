Razer представила игровой ноутбук с частотой обновления экрана 300 Гц
21 мая 2020, 20:23
Razer представила обновленную модель ноутбука Razer Blade Pro 17, разработанного специально для профессиональных геймеров, дизайнеров и разработчиков игр. Эта модель действительно впечатляет своими характеристиками и техническими возможностями.
Так, Razer Blade Pro 17 оснащен 17,3-дюймовым дисплеем с частотой обновления 300 Гц и разрешением Full HD. Экран имеет 100-процентный охват SRGB. При этом дисплей ноутбука покрыт специальным матовым покрытием, чтобы яркие визуальные эффекты не давали негативного эффекта для глаз пользователя. Дисплей также поддерживает разрешение 4K с частотой обновления экрана 120 Гц.
Под капотом новейшие процессоры от Intel и NVIDIA, в том числе 8-ядерный процессор Intel Core i7-10875H 10-го поколения и графика NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER. При этом вся мощь начинки этого ноутбука упакована в компактное шасси. Ноутбук можно легко взять с собой, не испытывая никаких затруднений.
На борту также 16 ГБ оперативной памяти DDR4, которую можно расширить до 64 ГБ. Также в зависимости от комплектации ноутбук может быть оснащен SSD емкостью от 512 до 2 ТБ с возможностью расширить объем памяти еще на 2 ТБ.
Razer Blade Pro 17 оснащен устройством чтения карт памяти UHS-III SD, портом USB-C Thunderbolt 3, портом HDMI 2.0 B, портом Ethernet 2.5 ГБ и модулем Wi-Fi 6. Кроме того, порты USB-C теперь поддерживают зарядку USB-C 20V. Подкладка в верхней части дисплея представляет собой встроенную веб-камеру HD, что будет отличным бонусом для стримеров. Камера также оснащена ИК-датчиком для быстрого и легкого доступа через Windows Hello.
В дополнение к разнообразию портов и HD-веб-камеры, новый Blade Pro 17 имеет обновленную клавиатуру с расширенной правой клавишей shift и клавишами с подсветкой Razer Chroma RGB.
Стоимость Razer Blade Pro 17 будет варьироваться от $2600 (185 000 руб.) до $3800 (270 000 руб.) в зависимости от начинки модели.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".