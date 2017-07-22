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Шарнирный подвес для камеры Vivo X50 Pro: как работает механизм

21 мая 2020, 20:53


Буквально вчера THG.ru опубликовал thg.ru/technews/20200520_152529.html новость, рассказывающую об использовании инновационного шарнирного подвеса для основной камеры готовящегося к выпуску смартфона Vivo X50 Pro, а уже сегодня появилась новая информация. На этот раз в сети появились материалы, иллюстрирующие, как работает механизм шарнирного подвеса и какой эффект удается получить при съемке камерой в разных условиях.

Хотя официальный анонс смартфона Vivo X50 Pro намечен на 1 июня, уже доступен ролик, иллюстрирующий конструкционные особенности и принцип работы нового шарнирного механизма камеры.



Как сообщает компания Vivo, потребовались месяцы кропотливой работы и творческие усилия, чтобы добиться настолько точной работы механизма и обеспечить высокий уровень миниатюризации модуля. Трудность состояла в том, что комплект занимает площадь, которая в пять раз превышает размеры для установки обычной камеры на смартфоне. Конструкция также получилась в три раза более массивной, чем у камеры с т.н. «перископическим» зумом - примером таких камер можно назвать те, которые установлены на смартфонах Galaxy S20 Ultra или P40 Pro.




Новая конструкция шарнирного подвеса получилась уникальной и надежной. Она состоит из «ограничительного механизма, двойной шарнирной подвески, объектива, моторчика соленоида, двойных FPC-линий S-типа, T-FPC, магнитной рамки и защитного кожуха». Созданный механизм способен компенсировать резкие движения рук на 300% лучше, чем другие современные решения, использующие средства только оптической стабилизации изображения.

Убедиться в этом можно на следующем ролике. Здесь показано сравнение записей, сделанных с помощью камеры Vivo X50 Pro и при обычной оптической стабилизации телефона.



Повышенная стабилизацию основного датчика позволяет добиться также улучшения светочувствительности: прирост составляет 39-220% в зависимости от того, насколько устойчиво держать телефон в руках. Улучшения особенно заметны при ночных снимках, когда положение камера должно быть особенно устойчивым, чтобы добиться достойного качества изображения.

Вот еще один пример съемки с рук с использование системы оптической стабилизации (OIS) и системы шарнирного подвеса X50 Pro.

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Применение шарнирного подвеса также полезно при съемке быстро перемещающихся объектов. С помощью X50 Pro можно добиться высокой четкости изображения и отсутствия размытия краев для движущихся объектов.

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