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Пиратский экшн Sea of Thieves появится в Steam 3 июня

21 мая 2020, 21:46


Начиная с 3 июня, в цифровом магазине Steam появится многопользовательская онлайновая пиратская игра - экшн Sea of Thieves. Сразу станет доступна полная кросс-платформенная игра с версиями для Windows 10 и Xbox One.

Информация была опубликована на официальном канале Steam в Twitter.

sea_of_thieves


Студия Rare, издатель игры, уже назвала цену для жителей стран Евросоюза (^40). Экшен будет доступен и на русском языке, но цена для российских игроков пока неизвестна.




Sea of Thieves - это пиратский экшен от первого лица. Играть можно в команде. Пользователи могут формировать команды пиратов и отправляться на поиски кладов и сокровищ. НО надо помнить, что их ожидают встречи с другими пиратами.

sea_of_thieves1


В игре Sea of Thieves будут сражения, поиски сокровищ, морские путешествия. Наслаждаться жизнью, стать легендой для других пиратов и грозой для противников: все возможно. Заранее нет никаких ролей. Можно искать приключения, общаться с другими игроками, сражаться - делать все, что пожелаешь. Но помнить, что ты - пират, и другой - тоже пират.

Можно путешествовать с командой или в одиночку. Но мир не безлюден. Придется обязательно встретиться с другими игроками. Станут ли они друзьями или врагами - заранее неизвестно.

Те, кто в восторге и ждет выхода Steam Sea of Thieves, могут добавить игру в свой список желаний Steam. Это позволит сразу получить уведомление по электронной почте, когда на странице Sea of Thieves в Steam будет указана дата и цена релиза.

Минимальная конфигурация:
ОС: Windows 10
Процессор: Intel Q9450 с частотой 2,6 ГГц или AMD Phenom II X6 с частотой 3,3 ГГц
Память: 4 ГБ ОЗУ
Графика: Nvidia GeForce GTX 650 или AMD Radeon 7750
DirectX: версия 11
Память: 50 ГБ свободного места

Рекомендуемая конфигурация:
ОС: Windows 10
Процессор: Intel i5 4690 при 3,5 ГГц или AMD FX-8150 при 3,6 ГГц
Память: 8 ГБ ОЗУ
Графика: Nvidia GeForce GTX 770 или AMD Radeon R9 380x
DirectX: версия 11
Память: 50 ГБ свободного места





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