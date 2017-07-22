Утечка: доступный чипсет 5G от Qualcomm должен появиться в третьем квартале 2020 года
21 мая 2020, 22:10
Без сомнения, 2020 год - это год 5G . Новый сетевой стандарт больше не ограничивается флагманами, а в ближайшей перспективе появится на множестве смартфонов среднего уровня. Все благодаря тому, что, например, MediaTek анонсировала доступные 5G-чипсеты Dimensity 800 и Dimensity 820.
Теперь настала очередь компании Qualcomm. Новая утечка показала, что полупроводниковая компания из Сан-Диего работает над своим первым доступным чипсетом Snapdragon 600 5G. До сих пор чипы Qualcomm 5G были ограничены сериями Snapdragon 800 и Snapdragon 700.
По данным Digital Chat Station, первый чипсет Qualcomm Snapdragon 600 5G имеет номер модели SM6350. Чипсет имеет восемь ядер - два ядра с частотой 2,246 ГГц и шесть с частотой 1,804 ГГц. Что касается графического процессора, то SM6350 будет оснащен Adreno 615 тактовой частотой 850 МГц.
Нет никакой конкретной информации о том, когда чипсет будет представлен, но некоторые аналитики ожидают его появления в третьем квартале 2020 года. Кроме того, согласно последним слухам, над бюджетными чипами 5G уже работает Huawei.
Теперь, когда на рынке уже появились первые доступные 5G-смартфоны, производителям остается лишь играть друг с другом в догонялки и соревноваться в поиске золотой середины между производительностью и ценой смартфона.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".