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В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Civilization VI

22 мая 2020, 09:20


Неделю назад Epic Games устроила бесплатную раздачу Grand Theft Auto V в магазине Epic Games Store. Несмотря на уже достаточно солидный возраст этой игры, магазин просто не выдержал наплыва геймеров, жаждущих получить ее бесплатно.

В Epic Games Store стартует бесплатная раздача Civilization VI


Судя по всему, для Epic Games это не стало проблемой, поскольку на очереди следующая глобальная раздача. С 21 мая в магазине Epic Games Store каждый зарегистрированный пользователь может бесплатно скачать культовую стратегию Civilization VI.




Игру вряд ли можно назвать новой, поскольку она вышла в 2016 году, но по-прежнему стоит приличные $59,99 (4000 руб.) в магазинах Epic Games и Steam, что не каждый может себе позволить. Поэтому, нет сомнений, что Epic Games стоит ожидать очередного набега пользователей. Остается надеяться, что магазин к этому готов.

Civilization VI может похвастаться кучей положительных отзывов (как от профессиональных критиков, так и от пользователей). Это пошаговая стратегия, которая позволяет игрокам построить и расширить свою империю в разные периоды времени, с возможностью играть в качестве одного из 20 исторических лидеров.

Что интересно, если верить последним утечкам, то вслед за Civilization VI состоятся еще две бесплатные раздачи. Так, с 28 мая пользователи смогут бесплатно скачать Borderlands: The Handsome Collection, а с 4 июня ARK Survival: Evolved.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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