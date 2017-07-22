В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Civilization VI
22 мая 2020, 09:20
Неделю назад Epic Games устроила бесплатную раздачу Grand Theft Auto V в магазине Epic Games Store. Несмотря на уже достаточно солидный возраст этой игры, магазин просто не выдержал наплыва геймеров, жаждущих получить ее бесплатно.
Судя по всему, для Epic Games это не стало проблемой, поскольку на очереди следующая глобальная раздача. С 21 мая в магазине Epic Games Store каждый зарегистрированный пользователь может бесплатно скачать культовую стратегию Civilization VI.
Игру вряд ли можно назвать новой, поскольку она вышла в 2016 году, но по-прежнему стоит приличные $59,99 (4000 руб.) в магазинах Epic Games и Steam, что не каждый может себе позволить. Поэтому, нет сомнений, что Epic Games стоит ожидать очередного набега пользователей. Остается надеяться, что магазин к этому готов.
Civilization VI может похвастаться кучей положительных отзывов (как от профессиональных критиков, так и от пользователей). Это пошаговая стратегия, которая позволяет игрокам построить и расширить свою империю в разные периоды времени, с возможностью играть в качестве одного из 20 исторических лидеров.
Что интересно, если верить последним утечкам, то вслед за Civilization VI состоятся еще две бесплатные раздачи. Так, с 28 мая пользователи смогут бесплатно скачать Borderlands: The Handsome Collection, а с 4 июня ARK Survival: Evolved.
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