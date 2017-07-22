РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Стартап Airtable обвинил Microsoft в копировании своих идей в новом продукте Microsoft Lists

22 мая 2020, 09:43


На прошедшем на этой неделе онлайн-мероприятии Build 2020 компания Microsoft анонсировала выпуск нового приложения под названием Microsoft Lists. Оно представляет собой эволюционное развитие SharePoint Lists и предназначено для обмена и отслеживания различной информации, связанной с поддержкой рабочих процессов, контактов и различных задач, выполняемых в рамках обслуживания Microsoft Teams, SharePoint и Outlook. Речь идет о сервисе обслуживания списка различных задач, контроля инцидентов и возникающих проблем, подготовке отчетов по текущему состоянию дел.

Для создания списков пользователи могут использовать шаблоны. Предусмотрены средства для создания собственных, настраиваемых элементов цветового форматирования. Можно создавать оповещения и стандартизировать процессы, формируя простые конфигурации на логических схемах «если это, то потом». Приложение Microsoft Lists также доступно на мобильных платформах iOS и Android.



Однако вслед за анонсом Microsoft Lists разразился скандал. Стартап Airtable из Сан-Франциско обвинил Microsoft в копировании функциональных возможностей своей службы для совместной работы, причем заявил, что Microsoft сделала все без знания дела, «топорно» и в ограниченном объеме.




Airtable - это уже хорошо зарекомендовавший себя на рынке продукт, у которого есть несколько тысяч корпоративных клиентов по всему миру. Среди его крупных заказчиков можно выделить, например, Netflix и PBS, US Digital Response или такие стартапы, как Patreon. Со слов клиентов они каждый день пользуются сервисом Airtable.

В результате в Airtable посчитали уместным заявить, что успех и быстрый рост, достигнутый Airtable, вызвал со стороны Microsoft желание сделать что-то свое и очень похожее.

В частности, в Airtable высказали следующее мнение о Microsoft Lists. Они считают, что новый продукт Microsoft представляет собой попытку «протолкнуть» на рынок аналогичный продукт, чтобы отнять существенную долю успеха, достигнутого Airtable. В то же время функциональный набор, предложенный в Microsoft Lists, слишком упрощен и ограничен по сравнению со встроенным набором функций в продукте Airtable, считают представители стартапа из Сан-Франциско.

Представители Airtable заявили, что предложенная Microsoft функциональная платформа в целом является повторением того, что уже сделал ранее Airtable. С их точки зрения, Microsoft пришли поздно в этот сегмент рынка, а предложенный ими упрощенный набор сервисов указывает на скороспелость и недостаточность инвестиций. Microsoft Lists выглядит так, будто создан, чтобы дополнить набор средств, предлагаемых в Airtable, а не работать как автономный, самостоятельный и самодостаточный инструмент, с точки зрения Airtable.

Представители Airtable предложили сравнить между собой Microsoft Lists и Airtable, опубликовав ряд скриншотов.

microsoft_lists_airtable


Ответная реакция со стороны Microsoft на заявление Airtable пока не поступала.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о повышении продуктивности работы за ПК с Windows. В этой статье мы дадим несколько советов по оптимизации работы за компьютером, которые помогут сэкономить массу времени и наверняка заметно повысят вашу продуктивность в работе. Подробнее об этом читайте в статье "Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows: просто о важном".

Читайте также:

  • Huawei: HarmonyOS может на равных соперничать с ОС Google и Apple
  • Windows 10 скоро сможет запускать приложения с Linux GUI напрямую
  • Facebook Shops превращает business-страницы в социальной сети в интернет-магазины
  • Microsoft объявила об изменениях в наборе стилевых правил Fluent Design
  • Google собирается ввести запрет на показ «тяжелой» рекламы в браузере Chrome

    • следующая новость
    Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор стоимостью $155

    предыдущая новость
    В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Civilization VI

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор ELARI Smart Camera 360°: компактная камера кругового обзора Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор Perenio Red Atom: с пультом по жизни
    Доступные альтернативы GoPro Лучший монитор Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Обзор умного ИК-пульта Perenio Red Atom
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    22 мая, 2020

    Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор стоимостью $155

    Стартап Airtable обвинил Microsoft в копировании своих идей в новом продукте Microsoft Lists

    В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Civilization VI

    21 мая, 2020

    Утечка: доступный чипсет 5G от Qualcomm должен появиться в третьем квартале 2020 года

    Пиратский экшн Sea of Thieves появится в Steam 3 июня

    Шарнирный подвес для камеры Vivo X50 Pro: как работает механизм

    Razer представила игровой ноутбук с частотой обновления экрана 300 Гц

    Sony: быстродействие PS5 возрастет в 100 раз по сравнению с PS4

    Redmi 10X получит AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев

    Huawei: HarmonyOS может на равных соперничать с ОС Google и Apple

    AMD и NVIDIA в сентябре выпустят новое поколение видеокарт

    Xiaomi выявила производство поддельных беспроводных наушников под брендом Mi

    Samsung Electronics начала возведение шестой производственной линии для производства чипов

    Honor будет выпускать смартфоны 5G на новых чипах от MediaTek

    Intel купила разработчика сетевых контроллеров Killer

    Xiaomi представила умную колонку стоимостью $49

    Xiaomi выпустила универсальное автомобильное зарядное устройство с автоматическим зажимом

    Honor дополнит серию смартфонов Play 4 моделью Pro с боевой геймерской раскраской

    Samsung выпустила армейскую версию флагманского Galaxy S20

    Звуковая панель Ray-Danz серии TCL 9 с Dolby Atmos и уникальным дизайном, отмеченный IF Design Award

    ССЫЛКИ