Стартап Airtable обвинил Microsoft в копировании своих идей в новом продукте Microsoft Lists
22 мая 2020, 09:43
На прошедшем на этой неделе онлайн-мероприятии Build 2020 компания Microsoft анонсировала выпуск нового приложения под названием Microsoft Lists. Оно представляет собой эволюционное развитие SharePoint Lists и предназначено для обмена и отслеживания различной информации, связанной с поддержкой рабочих процессов, контактов и различных задач, выполняемых в рамках обслуживания Microsoft Teams, SharePoint и Outlook. Речь идет о сервисе обслуживания списка различных задач, контроля инцидентов и возникающих проблем, подготовке отчетов по текущему состоянию дел.
Для создания списков пользователи могут использовать шаблоны. Предусмотрены средства для создания собственных, настраиваемых элементов цветового форматирования. Можно создавать оповещения и стандартизировать процессы, формируя простые конфигурации на логических схемах «если это, то потом». Приложение Microsoft Lists также доступно на мобильных платформах iOS и Android.
Однако вслед за анонсом Microsoft Lists разразился скандал. Стартап Airtable из Сан-Франциско обвинил Microsoft в копировании функциональных возможностей своей службы для совместной работы, причем заявил, что Microsoft сделала все без знания дела, «топорно» и в ограниченном объеме.
Airtable - это уже хорошо зарекомендовавший себя на рынке продукт, у которого есть несколько тысяч корпоративных клиентов по всему миру. Среди его крупных заказчиков можно выделить, например, Netflix и PBS, US Digital Response или такие стартапы, как Patreon. Со слов клиентов они каждый день пользуются сервисом Airtable.
В результате в Airtable посчитали уместным заявить, что успех и быстрый рост, достигнутый Airtable, вызвал со стороны Microsoft желание сделать что-то свое и очень похожее.
В частности, в Airtable высказали следующее мнение о Microsoft Lists. Они считают, что новый продукт Microsoft представляет собой попытку «протолкнуть» на рынок аналогичный продукт, чтобы отнять существенную долю успеха, достигнутого Airtable. В то же время функциональный набор, предложенный в Microsoft Lists, слишком упрощен и ограничен по сравнению со встроенным набором функций в продукте Airtable, считают представители стартапа из Сан-Франциско.
Представители Airtable заявили, что предложенная Microsoft функциональная платформа в целом является повторением того, что уже сделал ранее Airtable. С их точки зрения, Microsoft пришли поздно в этот сегмент рынка, а предложенный ими упрощенный набор сервисов указывает на скороспелость и недостаточность инвестиций. Microsoft Lists выглядит так, будто создан, чтобы дополнить набор средств, предлагаемых в Airtable, а не работать как автономный, самостоятельный и самодостаточный инструмент, с точки зрения Airtable.
Представители Airtable предложили сравнить между собой Microsoft Lists и Airtable, опубликовав ряд скриншотов.
Ответная реакция со стороны Microsoft на заявление Airtable пока не поступала.