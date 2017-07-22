Последние аналитические данные говорят о том, что телевизионные продукты Xiaomi по итогам первого квартала 2020 года вошли в топ-4 по мировым продажам. Теперь компания представила еще одну модель смарт-телевизора, которыя несомненно будет востребован на рынке. Это 43-дюймовая модель Mi TV E43K.
Xiaomi в настоящее время имеет несколько других 43-дюймовых моделей, включая E43X, E43C и E43A, все они стоят $169 (12 000 руб.). Новая модель E43K стоит дешевле - $155 (10 000 руб.), в том числе и потому что не имеет Bluetooth на борту. Поэтому, новинка использует стандартный инфракрасный пульт дистанционного управления.
Новый Mi TV E43K имеет 43-дюймовый полноэкранный дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей. Он оснащен оснащен двухъядерным процессором в паре с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти.
Телевизор поддерживает декодирование DTS и имеет встроенную систему PatchWall. Система PatchWall не только обеспечивает доступ к большой базе данных контента, но и позволяет пользователю просматривать интеллектуальные домашние устройства и приемные устройства.
Телевизор также имеет подключение Wi-Fi, что позволяет телевизору подключаться к проектору даже без кабеля HDMI. Телевизор имеет богатый набор интерфейсов - его можно подключать к компьютерам, игровым приставкам и внешнему аудиооборудованию.
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