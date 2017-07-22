AMD готовит к выпуску гибридные настольные процессоры Ryzen 4000G Renoir
22 мая 2020, 11:36
В сети появляется все больше информации о ведущейся сейчас подготовке к выпуску гибридных настольных процессоров AMD серии Ryzen 4000G Renoir с интегрированной графикой. По непроверенным данным известно, что новая линейка будет состоять из шести чипов с числом ядер 8, 6 или 4 и поддержкой многопоточности. Тепловой пакет новых моделей будет равен 65 и 35 Вт. Ожидается, что 8-ядерные модели будут маркироваться как Ryzen 7 4700G, 6-ядерные модели как Ryzen 7, а 4-ядерные - Ryzen 3.
Подтверждение этих слухов неожиданно пришло от компании Gigabyte. В показанной ей презентации новой системной платы B550 была обнаружена утечка: в планах развития платы на чипсете серии 500 AMD появилось упоминание, что AMD готовится к выпуску APU Ryzen 4000G Renoir. Это может служить прямым подтверждением достоверности и выбранного кодового имени, и названия серии.
Слайд из презентации Gigabyte B550(источник: Hassan Mujtaba)
На слайде отчетливо подтверждено, что X570, B550 и чипсет A520 (его анонс должен состояться в августе 2020) будут совместимы с APU Renoir.
Более того, на слайде упоминаются даже будущие процессоры AMD, которые будут иметь кодовое наименование Vermeer.
Параллельно в сети появилось подтверждение от компании ASRock, что будущие APU Renoir будут поддерживать только PCI-Express Gen 3. Это выглядит немного странно, несмотря на тот факт, что материнские платы B550 поддерживают PCIe 4.0. Причина, как полагают, состоит в том, что новый продукт основан на архитектуре Zen 2, а не Zen 3, но эта информация требует уточнения.
Другими словами, надо будет учитывать, что AMD Renoir может не поддерживать Gen 4.0.
В спецификации ASRock B550 Taichi есть упоминание Renoir APU (источник: ASRock)
Кроме того, появилась спецификация поддержки модулей памяти для APU Renoir. Похоже, что никакой разницы с точки зрения поддержки памяти для Matisse и Renoir нет.