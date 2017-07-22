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Слухи: процессоры Intel Tiger Lake смогут разгоняться до 5 ГГц

22 мая 2020, 13:06


Intel готовится к запуску своей линейки процессоров следующего поколения Tiger Lake в середине 2020 года. Процессоры основаны на новом процессорном ядре Willow Cove. Кроме того, при производстве линейки Tiger Lake будет применяться передовой технологический процесс Intel 10 нм+.

процессоры Intel Tiger Lake смогут разгоняться до 5 ГГц


Это само по себе должно принести некоторое увеличение частоты по сравнению с поколением процессоров Ice Lake. Процессор этого поколения под названием Core i7-1068NG7 разгоняли до 4,1 ГГц, и он до сих пор значится как самый эффективный процессор серии Ice Lake, доступный сегодня.




Теперь, похоже, появились доказательства того, что 10-нм+ техпроцесс действительно принесет с собой существенное увеличение тактовой частоты до 5 ГГц. В бенчмарке был замечен неизвестный ноутбук, работающий на процессоре Tiger Lake. Согласно результатам тестов, этот процессор имеет базовую тактовую частоту 2,3 ГГц и тактовую частоту при разгоне в 5 ГГц.

Эта информация, конечно, должна быть воспринята с недоверием, пока не будут известны официальные характеристики процессоров линейки Tiger Lake. Так что ждем официальных заявлений.



Ранее редакция THG.ru опубликовала предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X. Во время презентации AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X компания ничего не сказала о производительности новых процессоров. Но сегодня у нас наконец-то появилась возможность рассказать о том, что из себя представляют эти крайне доступные и очень интересные процессоры AMD на деле. Подробнее об этом читайте в статье "Предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X: PCIe 4.0 в массы".


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