Смартфон Sharp Aquos Zero 2 с 240-Гц дисплеем стал продаваться за пределами Японии
22 мая 2020, 13:28
Уникальный смартфон Sharp Aquos Zero 2, выпущенный еще в сентябре прошлого года, но доступный только в Японии, теперь стал поставляться и на других рынках. Первой внешней страной, куда попала эта модель, стал Тайвань. Ходят слухи, что этот запуск только начало, и скоро смартфон может появиться и в других странах. Повышенный интерес к этой модели объясняется тем, что смартфон Sharp Aquos Zero 2 является первым в мире телефоном с частотой обновления экрана 240 Гц.
Анонс о начале продаж на внешнем рынке интересен еще и тем, что позволяет узнать цену на такой смартфон с учетом дополнительных наценок, связанных с трансграничной торговлей. Модель Sharp Aquos Zero 2 будет продаваться в Тайване за 21,990 TWD, что составляет около $730 / 670 евро.
Sharp оснастила Aquos Zero 2 чипсетом Snapdragon 855, 8 Гбайт оперативной памяти и 256 гигабайтами основной памяти. Дисплей имеет диагональ 6,4 дюйма и оснащен сканером отпечатков пальцев, размещенным под OLED-панелью с покрытием Gorilla Glass 6.
В то же время, выбор фото-снаряжения для этого красавца выглядит немного странным - основная камера с разрешением 12 Мп и f/1.7 и сверхширокоугольная камера с разрешением 20 Мп и f/2.4. Фронтальный «глазок» наделен 8-Мп сенсором с оптикой с диафрагмой f/2.4.
Разработка модели велась в содружестве с командой киберспортсменов, спонсируемой Sharp. Видимо, они посчитали достаточным оснастить смартфон батареей емкостью 3130 мАч, что явно недостаточно для игрового телефона, поддерживающего экран с частотой обновления до 240 Гц. Видимо, не так много игровых программ, которые поддерживают такое феноменально высокое качество дисплея.
В свете сказанного очень интересно, как эта модель будет воспринята в мире.
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