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Новые RedmiBook получат процессоры серии AMD Ryzen 4000

22 мая 2020, 14:00




Глава Xiaomi Group и генеральный менеджер Redmi Лу Вэйбин сообщил, что будущая линейка ноутбуков RedmiBook получит процессоры серии AMD 4000. Новые процессоры серии AMD Ryzen 4000 обладают высокой производительностью наряду с энергоэффективностью.

Новые RedmiBook получат процессоры серии AMD Ryzen 4000


Новые мобильные процессоры серии Ryzen 4000 AMD основаны на популярной и мощной архитектуре Zen 2. Эти чипы предлагают большую многопоточную вычислительную мощность наряду с более низким общим TDP. Наличие таких процессоров на борту сделает ноутбуки RedmiBook весьма эффективными.

Новые RedmiBook получат процессоры серии AMD Ryzen 4000


Компания обещает, что новая линейка получит 18-часовое время автономной работы и будет представлена двумя моделями с дисплеями 15 и 16,1 дюйма с соотношением экрана к корпусу равному 90 процентов. Новые ноутбуки будут анонсированы 26 мая 2020 года и будут представлены вместе с серией смартфонов Redmi 10X.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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