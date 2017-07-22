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Перо S-Pen нашло более удобное место для размещения на Samsung Galaxy Note 20, чем раньше

22 мая 2020, 14:21


В сети появились первые неофициальные фотоснимки будущего смартфона Samsung Galaxy Note 20. Первое, что сразу бросается в глаза, это новое место размещения пера S-Pen. Фотографии были получены из неизвестного источника.. Если считать их достоверными, то Samsung внесла некоторые значительные конструктивные изменения по сравнению с предыдущей моделью Galaxy Note 10.

Появились неофициальные снимки Samsung Galaxy Note 20


В частности, видно, что S-Pen наконец-то переместится на левую сторону в нижний торец телефона. Кнопки регулировки громкости переместились на противоположную сторону и теперь располагаются справа - именно на том месте, как и на других смартфонах серии Samsung Galaxy.

Появились неофициальные снимки Samsung Galaxy Note 20


При внимательном рассмотрении снимков можно обратить внимание, что толщина Galaxy Note 20 стала чуть больше, чем у Note 10 и 10 Plus. По оценкам экспертов, прирост составил немного меньше одного мм. При этом новый смартфон близок к Note 10 Plus по своим габаритным размерам.




Что касается других изменений в дизайне, то, похоже, более ничего серьезного и существенного не произошло. Порт USB Type-C находится в середине нижней части телефона, как и раньше. Рядом с ним находится единственный динамик. Фронтальная камера находится в середине лицевой панели в специально сделанном окне.

Задние края телефона выглядят слегка изогнутыми, как на S20 Ultra, в то время как дисплей выглядит плоским.

Появились неофициальные снимки Samsung Galaxy Note 20


Издание PhoneArena, которое опубликовало эти неофициальные снимки, сразу предупреждает, что их следует рассматривать как непроверенные данные и относиться к ним крайне осторожно, делая свои оценки.

Ожидается, что цена Samsung Galaxy Note 20 составит около $1099, а Note 20+ будет продаваться на $100 дороже.



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