«Steve Jobs Heritage Edition»: Apple готовит премиальную модель Apple Glass, стилизованную под очки Стива Джобса
22 мая 2020, 15:45
Известный среди поклонников Apple Джон Проссер (Jon Prosser), большой знаток секретов компании, заявил, что Apple ведет разработку прототипа для специальной версии умных очков Apple Glass, также известной как гарнитуры дополненной реальности. Эта особая модель будет называться «Steve Jobs Heritage Edition». Предположительно она будет стилизована под безрамные очки покойного технического гуру. Со слов Проссера, выпуск этой модели очков способен вызвать большой резонанс на рынке.
«Они работают над прототипом Steve Jobs Heritage Edition», - заявил Проссер. С его слов, реакция на рынке будет «похожа на то, что наблюдалось при первом показе Apple Watch Edition или при выпуске золотой монеты стоимостью $10,000».
Далее Проссер отметил, что дизайн будет заимствован под дизайн очков овальной формы без оправы, которые Джобс приобрел у немецкой компании Lunor.
«Некоторым нравится проявлять дань уважения Стиву Джобсу. Очевидно, на текущий момент это просто маркетинговый ход», - отметил Проссер.
Проссера попросили ответить на вопрос, как Apple намеревается «втиснуть электронику, необходимую для реализации функциональности AR», в такой тонкий дизайн.
«Линзы прозрачные. Я понятия не имею, как на самом деле это работает. Но я могу сказать только одно - премиальная модель будет очень похожа по своей функциональности тому, что предлагают обычные AR-очки. В углу линз будет находиться маленький элемент. Обе линзы будут представлять собой прозрачные, встроенные дисплеи, на которые будет выводиться информация».
Как это будет сделано технически, Проссер не смог рассказать. Но он сослался на некоторые патенты Apple, которые позволяют реализовать данную технологию.
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