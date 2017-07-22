Патент Xiaomi снова привлек внимание журналистов весьма необычным дизайном смартфона, представленным в нем. Это складной смартфон, экран которого обрамлен очень узкими рамками со всех сторон кроме верхней.
В верхней части дисплея можно наблюдать большой модуль камеры, расположенный горизонтально и состоящий из одного датчика селфи-камеры и квадро-камеры с обратной стороны. И что самое интересное, этот модуль можно вращать в разные стороны.
Примечательно, что датчики изображения слегка приподняты над корпусом, и устройство складывается от середины дисплея, а не от общей длины, что позволяет системе камеры идти по сложенному дисплею, а не создавать для него пространство. Таким образом, система камеры может по-прежнему использоваться, несмотря на то, что устройство складывается.
К сожалению, патентное описание не показывает, будет ли на смартфоне дополнительный экран для уведомлений, как это часто бывает на подобных моделях. Также загадкой остаются особенности шарнирного механизма, но он внешне напоминает тот, что есть у Galaxy Z Flip .
На данный момент нет никаких подтверждений тому, что Xiaomi действительно работает надо смартфона с такой конструкцией или это всего лишь очередной патент, который так никогда и не получит физического воплощения.
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