РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Xiaomi запатентовала складной смартфон

22 мая 2020, 16:39


Патент Xiaomi снова привлек внимание журналистов весьма необычным дизайном смартфона, представленным в нем. Это складной смартфон, экран которого обрамлен очень узкими рамками со всех сторон кроме верхней.

Xiaomi запатентовала складной смартфон


В верхней части дисплея можно наблюдать большой модуль камеры, расположенный горизонтально и состоящий из одного датчика селфи-камеры и квадро-камеры с обратной стороны. И что самое интересное, этот модуль можно вращать в разные стороны.



Примечательно, что датчики изображения слегка приподняты над корпусом, и устройство складывается от середины дисплея, а не от общей длины, что позволяет системе камеры идти по сложенному дисплею, а не создавать для него пространство. Таким образом, система камеры может по-прежнему использоваться, несмотря на то, что устройство складывается.

Xiaomi запатентовала складной смартфон


К сожалению, патентное описание не показывает, будет ли на смартфоне дополнительный экран для уведомлений, как это часто бывает на подобных моделях. Также загадкой остаются особенности шарнирного механизма, но он внешне напоминает тот, что есть у Galaxy Z Flip .

На данный момент нет никаких подтверждений тому, что Xiaomi действительно работает надо смартфона с такой конструкцией или это всего лишь очередной патент, который так никогда и не получит физического воплощения.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Смартфон Sharp Aquos Zero 2 с 240-Гц дисплеем стал продаваться за пределами Японии
  • Утечка: доступный чипсет 5G от Qualcomm должен появиться в третьем квартале 2020 года
  • Шарнирный подвес для камеры Vivo X50 Pro: как работает механизм
  • Redmi 10X получит AMOLED-дисплей с встроенным сканером отпечатков пальцев
  • Honor будет выпускать смартфоны 5G на новых чипах от MediaTek

    • предыдущая новость
    «Steve Jobs Heritage Edition»: Apple готовит премиальную модель Apple Glass, стилизованную под очки Стива Джобса

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор ELARI Smart Camera 360°: компактная камера кругового обзора Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор Perenio Red Atom: с пультом по жизни
    Доступные альтернативы GoPro Лучший монитор Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Обзор умного ИК-пульта Perenio Red Atom
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    22 мая, 2020

    Xiaomi запатентовала складной смартфон

    «Steve Jobs Heritage Edition»: Apple готовит премиальную модель Apple Glass, стилизованную под очки Стива Джобса

    Перо S-Pen нашло более удобное место для размещения на Samsung Galaxy Note 20, чем раньше

    Новые RedmiBook получат процессоры серии AMD Ryzen 4000

    Смартфон Sharp Aquos Zero 2 с 240-Гц дисплеем стал продаваться за пределами Японии

    Слухи: процессоры Intel Tiger Lake смогут разгоняться до 5 ГГц

    AMD готовит к выпуску гибридные настольные процессоры Ryzen 4000G Renoir

    Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор стоимостью $155

    Стартап Airtable обвинил Microsoft в копировании своих идей в новом продукте Microsoft Lists

    В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Civilization VI

    21 мая, 2020

    Утечка: доступный чипсет 5G от Qualcomm должен появиться в третьем квартале 2020 года

    Пиратский экшн Sea of Thieves появится в Steam 3 июня

    Шарнирный подвес для камеры Vivo X50 Pro: как работает механизм

    Razer представила игровой ноутбук с частотой обновления экрана 300 Гц

    Sony: быстродействие PS5 возрастет в 100 раз по сравнению с PS4

    Redmi 10X получит AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев

    Huawei: HarmonyOS может на равных соперничать с ОС Google и Apple

    AMD и NVIDIA в сентябре выпустят новое поколение видеокарт

    Xiaomi выявила производство поддельных беспроводных наушников под брендом Mi

    Samsung Electronics начала возведение шестой производственной линии для производства чипов

    ССЫЛКИ