Apple подала патент на редактирование уже отправленных сообщений в мессенджере
22 мая 2020, 17:03
Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало на этой неделе патентную заявку Apple, в которой подробно описаны операции, связанные с редактированием отправленных сообщений. В ней даны подробные описания, как должен работать механизм отправки, а также приведены другие полезные функции, которые необходимо внести в интерфейс поддержки механизма обмена сообщениями. В частности, в заявке описывается работа функции «пользовательского интерфейса обработки сообщений», которая в настоящее время отсутствует в iOS.
Разработчиков патента интересовало в первую очередь, как упростить процедуру получения подтверждений при отправке сообщений, как отображать личные/конфиденциальные сообщения, как синхронизировать просмотр контента у получателя и отправителя, как осуществлять перевод текста, отправленного на иностранном языке, как объединять однотипные сообщения в группы.
В документе предлагаются некоторые улучшения, которые авторы патента предлагают внести в сервис Messages. Например, это затрагивает процедуру поддержки отправки денег с помощью Apple Pay.
Наиболее интересной является возможность редактирования текста для уже отправленных сообщений. После выбора сообщения появляется меню, где имеется опция Editing. После ее нажатия можно перейти в интерфейс редактирования, а затем получить исправленный текст для подтверждения. Имеется кнопка Show Edits, которая позволяет посмотреть историю ранее внесенных правок.
Приложения iMessage появилось в iOS 10. Однако этот механизм сразу имел ряд ограничений. В нем также наблюдались некоторые особенности, связанные с приемом и отправкой сообщений, которые затем обрабатываются в других мессенджерах.
Отмечается, что благодаря улучшению сервиса Message и появлению функций полнотекстного редактирования можно добиться поддержки обмена сообщениями с другими приложениями, например, WeChat.
Когда новые функции будут включены в iOS, неизвестно.