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Слухи: Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку голосового помощника Alexa

22 мая 2020, 18:02


Xiaomi Mi Band 4 один из самых популярных фитнес-браслетов в мире благодаря своей доступной цене и поддержке всех необходимых пользователю функций. Поэтому, поклонники бренда с замиранием сердца ждут анонс следующей итерации популярной модели.

Xiaomi Mi Band 5 будет поддерживать Alexa


Новые утечки, касающиеся Mi Band 5, намекают на то, что трекер будет поддерживать работу голосового помощника Alexa. Иными словами, предстоящая модель должна получить микрофон и динамик, чтобы взаимодействовать с голосовым помощником.
Как мы знаем, предыдущие версии полагались только на тактильную обратную связь для уведомлений. С другой стороны, вполне возможно, что связь с Alexa будет осуществляться через стороннее устройство, синхронизированное с трекером.



К сожалению, как и Mi Band 4, Mi Band 5 снова получит поддержку NFC только в Китае, без NFC в своей международной версии. Xiaomi Mi Band 4 имеет яркий и красочный 0.95-дюймовый сенсорный дисплей AMOLED, который может отображать время, дату, частоту сердечных сокращений, шаги, а также уведомления смартфона и многое другое. Но, похоже, что следующая версия в этом плане сделает существенный шаг вперед.

Xiaomi Mi Band 5 будет поддерживать Alexa


Фото Mi Band 5 недавно было продемонстрировано в одной из утечек без официальных подтверждений, что фото принадлежит именно грядущей версии трекера. Но, если это действительно так, то перемены даже в дизайне и дисплее нового трекера будут существенными.



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