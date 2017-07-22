Слухи: Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку голосового помощника Alexa
22 мая 2020, 18:02
Xiaomi Mi Band 4 один из самых популярных фитнес-браслетов в мире благодаря своей доступной цене и поддержке всех необходимых пользователю функций. Поэтому, поклонники бренда с замиранием сердца ждут анонс следующей итерации популярной модели.
Новые утечки, касающиеся Mi Band 5, намекают на то, что трекер будет поддерживать работу голосового помощника Alexa. Иными словами, предстоящая модель должна получить микрофон и динамик, чтобы взаимодействовать с голосовым помощником.
Как мы знаем, предыдущие версии полагались только на тактильную обратную связь для уведомлений. С другой стороны, вполне возможно, что связь с Alexa будет осуществляться через стороннее устройство, синхронизированное с трекером.
К сожалению, как и Mi Band 4, Mi Band 5 снова получит поддержку NFC только в Китае, без NFC в своей международной версии. Xiaomi Mi Band 4 имеет яркий и красочный 0.95-дюймовый сенсорный дисплей AMOLED, который может отображать время, дату, частоту сердечных сокращений, шаги, а также уведомления смартфона и многое другое. Но, похоже, что следующая версия в этом плане сделает существенный шаг вперед.
Фото Mi Band 5 недавно было продемонстрировано в одной из утечек без официальных подтверждений, что фото принадлежит именно грядущей версии трекера. Но, если это действительно так, то перемены даже в дизайне и дисплее нового трекера будут существенными.
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