Juniper Networks разработала собственную систему контроля сотрудников на COVID-19
22 мая 2020, 18:22
Американский хайтек-компании разрабатывают собственные системы для отслеживания дистанционных контактов, чтобы помочь предотвратить вспышки коронавируса в своих офисах. Эти меры считаются необходимыми, когда страны стали ослаблять меры по изоляции граждан. Ожидается, что скоро часть сотрудников вернутся на рабочее место, и введение превентивных мер считается необходимым средством.
Напомним, что 20 мая Apple и Google https://www.blog.google/inside-google/company-announcements/apple-google-exposure-notification-api-launches/ сообщили о запуске совместного API-инструмента для отслеживания контактов зараженных COVID-19. Он носит название Exposure Notification API будет доступен только выделенной государственной службе.
Предложенная технология позволяет отслеживать контакты больных COVID-19, используя данные, предоставляемые через канал Bluetooth.
Технология его применения выглядит следующим образом: пользователи устанавливают обновление ОС на свои смартфоны платформы iOS и Android. После этого, находясь в пределах действия Bluetooth (до 10 м, на открытой местности до 100-200 м), пользователи обмениваются между собой специальными «маяками», которые являются идентификаторами их статуса в отношении COVID-19.
Однако некоторые американский хайтек-компании, которые не имеют доступа к этим программным разработкам Apple и Google, посчитали необходимым разработать собственные системы контроля для своих сотрудников.
Например, компания Juniper Networks Inc планирует оснастить около 10,000 своих сотрудников идентификационными бейджиками, оснащенными чипом Bluetooth. Это поможет записывать перемещения и контакты сотрудника в офисе, заявил в интервью вице-президент компании Джефф Аарон.
В будущей системе будут использоваться маршрутизаторы трафика Wi-Fi сетей и точки доступа, разработанные дочерним подразделением Mist. Они будут запрашивать информацию с Bluetooth-чипов, встроенных в бейджики. Собранные данные помогут определить, кого из сотрудников необходимо проверить на подозрение заражения коронавирусом и изолировать после того, как коллега дал положительный результат на новый тест.
Когда новые функции будут включены в iOS, неизвестно.