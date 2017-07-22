Перед тем как в 1980 году выпустить PacMan создателям игры понадобилось 17 месяцев на разработку. Спустя сорок лет NVIDIA потребовалось всего четыре дня на обучение своего нового игровой ИИ, чтобы он смог полностью воссоздать классическую игру, основываясь только на наблюдении за оригиналом.
ИИ от Nvidia получил название GameGAN, а его работа построена аналогично работе систем ИИ, использующихся для генерации изображений. Работа таких систем основана на спаривании двух нейронных сетей - генератора и дискриминатора. Генератор обучается на большом объеме данных, а затем получает инструкции по созданию изображения на основе того, что он видел. Затем дискриминатор сравнивает сгенерированное изображение с образцом набора данных, чтобы определить, насколько близко они похожи друг на друга. Совершая циклы между этими сетями, ИИ будет постепенно создавать все более и более реалистичные изображения.
В случае GameGAN, генеративная сеть была обучена с использованием 50 000 игровых сессий, а затем сумела воссоздать ее в целом, от статических стен до главного игрового персонажа и его противников. Что интересно, GameGAN не имел никакого доступа коду или движку игры. Вся разработка ИИ строилась лишь на наблюдении за тем, как другой ИИ играет в PacMan.
В скором времени NVIDIA планирует выпустить GameGAN PacMan в свободный доступ и сыграть в нее сможет любой желающий.
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