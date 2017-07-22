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Apple подала патент на внесение изменений в стандартную раскладку клавиатур для портативных устройств

22 мая 2020, 19:22


Apple подала патентную заявку Portable Computing Input Devices and Methods («Портативные вычислительные устройства и методы ввода»), в которой предложены новые идеи для реализации более совершенных механизмов управления устройством и использования реальной и виртуальной клавиатур.

В частности, речь идет о проводимой в Apple разработке новых методов ввода с клавиатуры, таких как использование многофункциональных клавиш и сенсорных полос прокрутки. Благодаря им, можно избегать многочисленных проблем, которые возникают сейчас при наборе текста и навигации на мобильных устройствах, особенно небольшого размера.

Клавитура


У таких устройств, как iPad Pro, уже реализованы различные альтернативные варианты для ввода. Например, - это сенсорный дисплей мультитач или внешняя, прицепная клавиатура. Начиная с iPadOS 13.4, появилась поддержка трекпада. Однако на устройствах небольшого размера многообразие методов UX не так много. До сих пор реализация дополнительных методов ввода текста и управления «остается проблемой».




Согласно патенту Apple, у пользователей сейчас существует потребность в дополнении традиционной раскладки клавиатур «новыми многофункциональными кнопками для замены кнопок, которые используются не настолько часто, как другие. Такие кнопки еще остаются на обычных полноразмерных клавиатурах.

Apple подала патент на изменения в раскладку стандартных клавиатур

Пример раскладки клавиатуры с клавишами «Выбрать» (Select), «Уведомление» (Notification) и «Поделиться» (Share)


В патенте также рассматриваются варианты добавления к существующим кнопкам новых возможностей. Например, называется управление чувствительностью сенсорных датчиков, которое может быть добавлено к кнопкам со стрелками. Другой вариант - добавление полос прокрутки на клавиатуры, которых сейчас нет на устройствах, не имеющих сенсорного экрана.

Apple подала патент на изменения в раскладку стандартных клавиатур

Рисунок из патента, иллюстрирующий полосы прокрутки на клавиатуре




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