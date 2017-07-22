В Windows 10 появилась функция настройки курсора текстового ввода
22 мая 2020, 20:11
В Windows 10 появилась функциянастройки курсора текстового ввода. Она предназначена специально для слабовидящих пользователей.
До сих пор пользователи уже имели разнообразные средства для повышения удобств при работе с текстом на экране. Они могли изменить способ отображения шрифтов, внести изменения в отображение курсора мыши, добавить шлейф или, наоборот, отказаться от него.
Но до сих пор у них не было возможности изменить курсор текстового ввода. Он позволяет быстро найти место в тексте, с какой позиции будет производиться ввод, если набирать слова с клавиатуры. Выяснить, где находится текстовый курсор, было не так просто, особенно на небольших экранах.
Теперь после майского обновления Windows 10 в системе появилась возможность изменять не только толщину курсора текстового ввода, но и цвета индикатора курсора. Это повышает его видимость.
Вторая важная новинка в майском обновлении Windows 10 касается функции голосового чтения с экрана.
Преобразователи текста в речь и программы чтения с экрана в основном используются теми пользователями, кто не может видеть текст полностью или имеет ограничения по зрению. С последним обновлением Windows 10 эти функции стали работать умнее и естественнее.
Когда чтение даже увеличенного текста становится утомительным, о чем часто жалуются люди с ограничениями по зрению, то новая Лупа (Magnifier) может начать читать этот текст вслух.
«Рассказчик Windows» также может начать чтение с верхней части веб-страницы или, по желанию пользователя, он может прочитать только заголовки и ссылки на странице. «Рассказчик» теперь работает не только в Edge и Chrome, но также и в Firefox.
Новые специальные возможности доступны в обновлении для Windows от мая 2020 года.