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В "Солитер" до сих пор играет 35 миллионов человек в месяц

22 мая 2020, 22:01



Пасьянсу от Microsoft, который научил мир использовать мышь и тратить беспрецедентное количество времени на игры, сегодня исполняется 30 лет. Эта игра впервые появилась вместе с Windows 3.0, запущенной в 1990 году с большой помпой , и до сих пор в нее играют 35 миллионов человек в месяц на 200 рынках и 65 языках.

В


Windows 3.0 была первой популярной версией Windows, продажи которой достигли 10 миллионов копий. В то время многие люди привыкли к текстовой DOS на ПК и никогда не использовали мышь. Solitaire был, пожалуй, первым игровым приложением, учащим людей, как работать с мышью.



Solitaire - это не только отличное бездумное времяпрепровождение, но и способ проверить ПК на скорость. Он был запущен вскоре после того, как Intel представила процессор 80286. Microsoft, по-видимому, заблокировал анимацию для повышения производительности компьютера, хотя, к тому времени уже появился процессор Pentium, который, по тем временам, работал на сумасшедшей скорости.

Solitaire был удален из Windows 8, но Microsoft вернула его с приходом Windows 10 в 2015 году. Коллекция Microsoft Solitaire Collection теперь имеет пять различных режимов, а также ежедневные вызовы, интеграцию с Xbox Live и даже соревнования.



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