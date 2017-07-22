Tencent доведет RPG-игру System Shock 3 до финального выпуска
22 мая 2020, 22:35
Китайская корпорация Tencent будет «продвигать франшизу System Shock». Об этом сообщили в Twitter разработчики OtherSide Entertainment. Информация была размещена на официальном Twitter-канале. Разработчики подтвердили, что за несколько дней до этого право собственности на System Shock 3 было передано китайской компании Tencent Holdings.
Сначала эта новость вызвала слухи, что азиатская компания целиком получит все права для работы над предстоящим продолжением франшизы RPG. Однако затем пришла информация, что учредитель Night Dive Studios все еще владеет правами на часть серии. Детали сделки с Tencent стали туманны.
Теперь слухи развеяны. Tencent действительно будет развивать франшизу. Это подтвердили официально со стороны OtherSide.
System Shock 3 - это ремейк оригинальной игры System Shock, выпущенной студией Looking Glass Studios в 1994 году. Разработкой ремейка занималась студия Night Dive Studios. Выпуск игры планировалось провести во 2 кв. 2018 года. Предполагалось что игра будет выпущена на платформах PC, Xbox One и PlayStation 4, macOS и Linux. Однако затем выход игры был перенесен на 2020 год.
Разработка System Shock 3 была анонсирована еще в 2015 году. Как отмечал Eurogamer, в процессе работы над проектом постоянно возникали неудачи. Еще в начале года сообщалось, что команда System Shock 3 распущена, и проект остался незавершенным. Тогда будущее студии OtherSide Entertainment оказалось под угрозой.
Со слов анонимного разработчика тогда были получены некоторые разъяснения. Стало ясно, что корень проблем в сложившейся ситуации был связан с кризисом в Starbreeze. До февраля 2018 года правами на System Shock 3 владел шведский издатель. Однако его финансовое положение было шатким, и Starbreeze на протяжении всего 2018 года проходил через реструктуризацию из-за угрозы банкротства. В конце года шведский издатель продал права компании OtherSide, чтобы поправить свое материальное положение.
Несмотря на это, на GDC 2019 была показана предварительная aльфа-версия игры. Но в то же время ходили слухи, что разработка игры простаивает.
Позднее появился твит OtherSide, где разработчики отметили, насколько трудно работать над игрой, будучи маленькой инди-студией и что переговоры, которые ведутся с Tencent - верный путь, чтобы достичь успеха.
Позднее NightDive Studios сообщила, что OtherSide передал китайской корпорации Tencent только «определенные права» на создание сиквелов. При этом Night Dive Studios по-прежнему владеет System Shock IP и продолжает работать над римейком первого System Shock для современных консолей.
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