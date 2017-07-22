Microsoft объявила о разработке единой платформы Project Reunion для разработки приложений под Windows 10
23 мая 2020, 17:02
Microsoft создала единую платформу Project Reunion для разработки приложений под Windows 10. По оценкам вендоры, сейчас в мире насчитывается около одного миллиарда устройств, которые, как рассчитывает Microsoft, будут переведены на платформу Windows 10.
Цель проекта Project Reunion - облегчить создание приложений, использующих платформы Microsoft 365 и Windows 10.
В течение последних лет Microsoft занималась в основном преодолением барьеров, существующих между Windows API (Win32) и универсальной платформы Windows 10 API (UWP). Развитие Project Reunion направлено на продолжение работ в этом направлении. Планируется развивать унификацию доступа к существующим Win32 и UWP API и применять систему управления пакетами NuGet для платформ разработки Microsoft.
NuGet управляется через .NET Foundation и затрагивает в первую очередь использование библиотек .NET Framework. Благодаря этой системе создается общая платформа для разработки новых приложений.
Новая платформа Project Reunion призвана объединить программные интерфейсы Win32 API и Universal Windows Platform, сохранив обратную совместимость. Благодаря этому, можно будет обновлять и модернизировать существующие приложения с использованием новейших функций, независимо от того, какой язык программирования был использован - C++, .NET (включая WPF, Windows Forms и UWP) или React Native. При этом API-интерфейсы будут отделены от системы, что обеспечит корректную работу приложений для любых версий Windows 10.
Одним из первых компонентов, который получил развитие в рамках проекта Project Reunion, стала высокопроизводительная среда WinUI 3. С ее помощью разработчики могут создавать отличные пользовательские интерфейсы, которые адаптируются и масштабируются на разных устройствах.
Microsoft также расширила WebView2, добавив новый .NET Preview. Теперь любое приложение Windows сможет встраивать веб-контент, используя доступный инструментарий Microsoft Edge и Chromium.
Предоставлены расширенные возможности по масштабированию виртуальных десктопов и приложений Windows Virtual Desktop, построенных на облачной платформе Azure.
Появилась функция MSIX App Attach, которая позволяет оптимизировать работу пользователей, улучшая механизм развертывания необходимых инструментов в облаке и способствуя наращиванию масштабируемости.
С помощью Microsoft PowerToys (0.18) разработчики приложений смогут также настроить оболочку Windows 10 для личных рабочих процессов.