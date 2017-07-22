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Утечка: фитнес-трекер Mi Band 5 будет оснащен датчиком уровня кислорода в крови и поддержкой Amazon Alexa

23 мая 2020, 20:21


С приближением запуска новой модели Mi Band 5 в интернете стали появляться слухи о новых возможностях, которые появятся у популярного фитнес-трекера из Китая. Факт готовящегося выпуска новой модели был неявно подтвержден после недавней публикации финансового отчета за 1 кв. 2020 года компании Huami, производителя трекеров марки Mi Band. Согласно отчету, выпуск Mi Band 5 намечен на конец этого года.

Фитнес-трекеры Xiaomi Mi Bands относятся к числу популярных бюджетных моделей. Предыдущая модель Mi Band 4 добавила такие новые свойства, как использование большого цветного OLED-дисплея, появление новых функций для фитнеса, поддержку голосового помощника XiaoAI (только для Китая) и многое другое.

Фитнес-трекер Mi Band 5 будет оснащен датчиком уровня кислорода в крови и поддержкой Amazon Alexa


По данным сайта TizenHelp, который опубликовал слухи, в этом году планируется выпустить две версии Mi Band 5 - одна для Китая, другая для мировых рынков. Так же было и в предыдущие годы, Но зато разница между этими моделями будет незначительной по сравнению с моделями предыдущих поколений.




На международных рынках модель Xiaomi Mi Band 5 будет называться Mi Smart Band 5. Компания тем самым планирует перейти на новый брендинг и запустить его с выпуском новой моделью.

Как обычно, в международной версии будет отсутствовать NFC, которую можно использовать для бесконтактных платежей. Зато обе модели - национальная и международная - будут оснащены поддержкой Amazon Alexa - виртуального ассистента, разработанного компанией Amazon и впервые появившегося в умных колонках Amazon Echo и Amazon Echo Dot. Напомним, что предыдущая модель Mi Band 4 поставлялась с голосовым помощником XiaoAI, но его поддержка была ограничена Китаем.

Кроме того, Mi Band 5 будет оснащен датчиком SpO2 для контроля уровня кислорода в крови. С помощью нового трекера можно будет отслеживать менструальные циклы. Появится поддержка функций PAI - Personal Activity Intelligence для отслеживания различных параметров активности, как например, частоты пульса. Список этих функций будет тем же, которые можно найти в продуктах Huami Amazfit.



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