Игроки Pokemon Sword и Pokemon Shield будут получать подарки в течение месяца, начиная с 22 мая
23 мая 2020, 21:45
На протяжении четырёх недель, начиная с 22 мая 2020 г., пользователи игр Pokémon Sword и Pokémon Shield будут получать подарки и различные полезные предметы, чтобы приготовиться к готовящемуся выпуску обновления - Путешествия и приключения на Бронированном Острове. Выпуск обновления запланирован на 17 июня.
В течение первой недели акции, которая уже началась с 22 мая 2020 г., геймеры смогут получить галарского Мистера Майма (Galarian Mr. Mime). Он обладает скрытым талантом Ice Body (Ледяное Тело) и набор Поке-Боллов.
Галарский Мистер Майма (Galarian Mr. Mime)
Покемон, обладающий талантом Ice Body, способен излечить 1/16 своих максимальных ОЖ в конце каждого хода, если во время сражения пойдёт град. Кроме того, этот талант позволяет также защитить Покемонов от урона, нанесённого градом.
В подарочный набор также войдут Lure Ball (Приманка-Болл), Moon Ball (Лунный Болл), Heavy Ball (Тяжёлый Болл) и Dream Ball (Мечта-Болл).
Галарская Понита (Galarian Ponyta)
В течение второй недели акции, которая начнется с 29 мая 2020 г., игроки Pokémon Sword и Pokémon Shield смогут получить галарскую Пониту. Она обладает скрытым талантом Anticipation (Предчувствие) и набор Поке-Боллов.
Талант «Предчувствие» заключается в том, что когда Покемон, обладающий им, выходит в поле, то он способен предсказать, обладает ли противник суперэффективным приемами, которые может применить против него. Он также может заранее сказать, может ли противник одним ударом выбить из игры, используя такие приемы, как Horn Drill (Роговое Сверло).
Помимо этого игрок получит Level Ball (Уровневый Болл), Fast Ball (Скоро-Болл), Love Ball (Любовь-Болл), Friend Ball (Дружбу-Болл) и Beast Ball (УЧ-Болл)!
Галарская Корсола (Galarian Corsola)
В течение третьей недели акции, которая начнется с 5 июня 2020 г., игроки Pokémon Sword и Pokémon Shield смогут получить галарского Корсолу (Galarian Corsola), который обладает скрытым талантом Cursed Body (Проклятое Тело), и набор предметов для эволюции.
Талант «Проклятое Тело» заключается в том, что когда Покемон, обладающий им, атакован опасным приёмом, способным нанести урон, то талант «Проклятое Тело» позволяет с 30% вероятностью обезвредить этот приём. Им можно воспользоваться четыре раза.
Остальной набор предметов помогает в эволюции Покемонов. В пакет входят Sweet Apple (Сладкое Яблоко), Tart Apple (Кислое Яблоко), Chipped Pot (Потрескавшийся Горшок), Cracked Pot (Треснувший Горшок), Sachet (Саше) и Whipped Dream (Сбитый Сон)!
В течение последней четвертой недели акции, которая начнется с 12 июня 2020 г., игроки Pokémon Sword и Pokémon Shield смогут получить галарского Мяута (Galarian Meowth), обладающего скрытым талантом Unnerve (Напряжение), и множество конфет Опыта и Самородков.
Талант «Напряжение» заставляет врага впасть в нервоз, который не позволит ему есть ягоды во время сражения. А получив 50 больших самородков, затем их можно продать за большие деньги в магазинах. 100 конфет Опыта помогут вырастить других Покемонов, чтобы приготовиться к приключению по Бронированному Острову.
Чтобы получить подарки, необходимо нажать на кнопку «X», открыть главное меню, выбрать Mystery Gift (Таинственный подарок). Эта опция появится в меню X после первого посещения Центра Покемонов в играх Pokémon Sword и Pokémon Shield. (Это произойдёт приблизительно после одного часа игры, хотя время геймплея индивидуально).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".