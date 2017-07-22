С 26 по 28 мая будет проведено техническое обновление Windows 10
23 мая 2020, 23:19
С 26 по 28 мая будет проведено техническое обновление Windows 10, также известное как 20H1. Это - второе обновление Windows 10 в 2020 году может оказаться незначительным. Предположительно, в нем не ожидаются какие-либо серьезные изменения или новые функции.
Как сообщает инсайдер, внутри компании предстоящий майский релиз Windows 10 20H2 носит название Manganese («Mn», марганец, элемент периодической таблицы).
Следующее крупное обновление Windows 10 компания Microsoft запланировала провести в первой половине следующего года. Оно будет носить кодовое название Windows 10 21H1 или Iron (Fe).
Утечка о планах по обновлениям Windows 10 проскочила случайно в блогах, посвященных обсуждению технических вопросов вокруг развития подсистемы Windows для Linux. Там Microsoft случайно подтвердила, что вся переписка по следующему крупному обновлению, которое должно пройти под кодовым названием «Iron», будет перенесена в ветку разработки (Fast Ring) в июне. Там будут собираться предварительные сборки Windows 10 21H1.
Что касается по существу обновления будущего года Windows 10 21H1, то по слухам улучшения коснутся многих элементов. Например, запланировано внести изменения в меню «Пуск».
«Живая плитка» (Live Tiles)
В подкасте Windows Insider Microsoft уже показала анимированную картинку с иллюстрацией будущей «Живой плитки» (Live Tiles) в новом меню «Пуск» Windows. Ожидается, что благодаря готовящимся изменениям повысится наглядность и упростится интерфейс работы с иконками.
В новом дизайне будут предложены новые цвета для фона в темном и светлом режимах. Они станут более унифицированными, а цвет значков приложений не будет доминировать над цветом фона.