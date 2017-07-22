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С 26 по 28 мая будет проведено техническое обновление Windows 10

23 мая 2020, 23:19


С 26 по 28 мая будет проведено техническое обновление Windows 10, также известное как 20H1. Это - второе обновление Windows 10 в 2020 году может оказаться незначительным. Предположительно, в нем не ожидаются какие-либо серьезные изменения или новые функции.
Как сообщает инсайдер, внутри компании предстоящий майский релиз Windows 10 20H2 носит название Manganese («Mn», марганец, элемент периодической таблицы).

С 26 по 28 мая будет проведено техническое обновление Windows 10


Следующее крупное обновление Windows 10 компания Microsoft запланировала провести в первой половине следующего года. Оно будет носить кодовое название Windows 10 21H1 или Iron (Fe).




Утечка о планах по обновлениям Windows 10 проскочила случайно в блогах, посвященных обсуждению технических вопросов вокруг развития подсистемы Windows для Linux. Там Microsoft случайно подтвердила, что вся переписка по следующему крупному обновлению, которое должно пройти под кодовым названием «Iron», будет перенесена в ветку разработки (Fast Ring) в июне. Там будут собираться предварительные сборки Windows 10 21H1.

С 26 по 28 мая будет проведено техническое обновление Windows 10


Что касается по существу обновления будущего года Windows 10 21H1, то по слухам улучшения коснутся многих элементов. Например, запланировано внести изменения в меню «Пуск».

С 26 по 28 мая будет проведено техническое обновление Windows 10

«Живая плитка» (Live Tiles)


В подкасте Windows Insider Microsoft уже показала анимированную картинку с иллюстрацией будущей «Живой плитки» (Live Tiles) в новом меню «Пуск» Windows. Ожидается, что благодаря готовящимся изменениям повысится наглядность и упростится интерфейс работы с иконками.

В новом дизайне будут предложены новые цвета для фона в темном и светлом режимах. Они станут более унифицированными, а цвет значков приложений не будет доминировать над цветом фона.



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