РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

VR-гарнитура HP Reverb, разработанная совместно с Valve и Microsoft, появится на этой недели

24 мая 2020, 13:15


На следующей неделе будет официально представлена новая VR-гарнитура HP VR. Ее относят к гарнитурам виртуальной реальности следующего поколения. Новая модель известна как HP Virtual Reality HMD.

Разработка VR-гарнитуры HP VR велась компанией HP в сотрудничестве с Valve и Microsoft. По словам представителей HP, новая гарнитура обещает значительно расширить опыт виртуальной реальности по сравнению с тем, что испытывали пользователи до сих пор.

VR-гарнитура HP Reverb, разработанная совместно с Valve и Microsoft


Анонс запуска проекта разработки VR-гарнитуры HP VR состоялся в марте 2019 года. Тогда было заявлено, что HP собирается создать качественно новую виртуальную гарнитуру Reverb на платформе Windows Mixed Reality.




Ожидается, что HP Reverb будет использовать для каждого глаза собственный дисплей с разрешением 2160x2160 пиксель и невероятным по ширине углом обзора, равным 114⁰. В гарнитуру будут встроены наушники с пространственным звуком и двойные микрофоны, совместимые с интеллектуальным помощником. Предполагается, что такое аппаратное оснащение обеспечит наилучшие условия для виртуального погружения.

Рисунки с изображением новой гарнитуры HP VR уже появились в сети. Вместе с ней в комплект поставки войдут также спаренные контроллеры движения. Они будут спарены с основным головным VR-устройством уже фабрично, поэтому дополнительной настройки не потребуется.

VR-гарнитура HP Reverb, разработанная совместно с Valve и Microsoft


Благодаря партнерству с Valve, новая VR-гарнитура HP будет совместима со SteamVR.

Ожидается, что гарнитура будет стоить около $600.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лазерного МФУ Xerox B1022. Многофункциональное лазерное монохромное устройство Xerox B1022 обеспечит качественное копирование, сканирование и печать документов формата до А3 с достаточно интенсивной месячной нагрузкой для малого и среднего бизнеса. При сравнительно невысокой цене аппарата офис получает все возможности современного документооборота, включая мобильную печать, плюс, при необходимости, дополнительные функции за счёт опционального апгрейда. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов".

Читайте также:

  • Фитнес-трекер Mi Band 5 будет оснащен датчиком уровня кислорода в крови и поддержкой Amazon Alexa
  • Apple подала патент на внесение изменений в стандартную раскладку клавиатур для портативных устройств
  • Слухи: Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку голосового помощника Alexa
  • «Steve Jobs Heritage Edition»: Apple готовит премиальную модель Apple Glass, стилизованную под очки Стива Джобса
  • Xiaomi выпустила универсальное автомобильное зарядное устройство с автоматическим зажимом
  • Умные очки Apple Glass выйдут в 2020 году: большая утечка характеристик

    • предыдущая новость
    С 26 по 28 мая будет проведено техническое обновление Windows 10

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Обзор ELARI Smart Camera 360°: компактная камера кругового обзора Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Главные новости за неделю Доступные альтернативы GoPro Лучший монитор Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    23 мая, 2020

    С 26 по 28 мая будет проведено техническое обновление Windows 10

    Игроки Pokemon Sword и Pokemon Shield будут получать подарки в течение месяца, начиная с 22 мая

    Фитнес-трекер Mi Band 5 будет оснащен датчиком уровня кислорода в крови и поддержкой Amazon Alexa

    Все модели смарт-ТВ серии Redmi Smart TV X будут оснащены технологией компенсации движения MEMC

    Microsoft объявила о разработке единой платформы Project Reunion для разработки приложений под Windows 10

    22 мая, 2020

    Tencent доведет RPG-игру System Shock 3 до финального выпуска

    В "Солитер" до сих пор играет 35 миллионов человек в месяц

    В Windows 10 появилась функция настройки курсора текстового ввода

    Apple подала патент на внесение изменений в стандартную раскладку клавиатур для портативных устройств

    ИИ Nvidia воссоздал Pac-Man за четыре дня

    Juniper Networks разработала собственную систему контроля сотрудников на COVID-19

    Слухи: Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку голосового помощника Alexa

    Apple подала патент на редактирование уже отправленных сообщений в мессенджере

    Xiaomi запатентовала складной смартфон

    «Steve Jobs Heritage Edition»: Apple готовит премиальную модель Apple Glass, стилизованную под очки Стива Джобса

    Перо S-Pen нашло более удобное место для размещения на Samsung Galaxy Note 20, чем раньше

    Новые RedmiBook получат процессоры серии AMD Ryzen 4000

    Смартфон Sharp Aquos Zero 2 с 240-Гц дисплеем стал продаваться за пределами Японии

    Слухи: процессоры Intel Tiger Lake смогут разгоняться до 5 ГГц

    AMD готовит к выпуску гибридные настольные процессоры Ryzen 4000G Renoir

    ССЫЛКИ