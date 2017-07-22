VR-гарнитура HP Reverb, разработанная совместно с Valve и Microsoft, появится на этой недели
24 мая 2020, 13:15
На следующей неделе будет официально представлена новая VR-гарнитура HP VR. Ее относят к гарнитурам виртуальной реальности следующего поколения. Новая модель известна как HP Virtual Reality HMD.
Разработка VR-гарнитуры HP VR велась компанией HP в сотрудничестве с Valve и Microsoft. По словам представителей HP, новая гарнитура обещает значительно расширить опыт виртуальной реальности по сравнению с тем, что испытывали пользователи до сих пор.
Анонс запуска проекта разработки VR-гарнитуры HP VR состоялся в марте 2019 года. Тогда было заявлено, что HP собирается создать качественно новую виртуальную гарнитуру Reverb на платформе Windows Mixed Reality.
Ожидается, что HP Reverb будет использовать для каждого глаза собственный дисплей с разрешением 2160x2160 пиксель и невероятным по ширине углом обзора, равным 114⁰. В гарнитуру будут встроены наушники с пространственным звуком и двойные микрофоны, совместимые с интеллектуальным помощником. Предполагается, что такое аппаратное оснащение обеспечит наилучшие условия для виртуального погружения.
Рисунки с изображением новой гарнитуры HP VR уже появились в сети. Вместе с ней в комплект поставки войдут также спаренные контроллеры движения. Они будут спарены с основным головным VR-устройством уже фабрично, поэтому дополнительной настройки не потребуется.
Благодаря партнерству с Valve, новая VR-гарнитура HP будет совместима со SteamVR.
Ожидается, что гарнитура будет стоить около $600.
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