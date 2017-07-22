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Android-эмулятор Citra 3DS для запуска игровых программ для Nintendo 3DS доступен в Google Play

24 мая 2020, 17:11


Официально объявлено о выпуске первого полноценного эмулятора Citra 3DS для запуска игровых программ, разработанных для игровых приставок Nintendo 3DS. Платформа была разработана компанией Citra Team. Ее стабильная мобильная версия доступна бесплатно в магазине приложений Google Play Store.

Бесплатный эмулятор Citra 3DS для запуска игровых программ для Nintendo 3DS на Android доступен в Google Play Store


Citra 3DS называют сегодня первым официальным эмулятором (портом) для портативной игровой консоли Nintendo 3DS. Продукт разработан на языке C++ и может использоваться для запуска практически всех домашних игр и многих коммерческих игровых программ. Для работы Citra 3DS требуется OpenGL версии 3.3 или новее.




Платформа Citra 3DS до сих пор рассматривалась не просто как экспериментальный эмулятор, но и как отладчик для Nintendo 3DS с открытым исходным кодом. Приложение постоянно обновлялось в последнее время и постепенно становилось все более стабильным предложением для запуска игр 3DS.

Помимо Citra 3DS, в разработке находились еще несколько других эмуляторов для Android, но именно Android-эмулятор Citra чаще всего рассматривался в последнее время как неофициальный порт для Android. Эту платформу чаще всего называли наиболее перспективной для будущего развития.

Бесплатный эмулятор Citra 3DS для запуска игровых программ для Nintendo 3DS на Android доступен в Google Play Store


Говоря о поддержке, разработчики сообщили, что эмуляция 3DS работает гладко, например, с такими играми, как Mario Kart 7 и Animal Crossing: New Leaf. С их слов, игры также работали нормально с OnePlus 8 Pro. Высказывалось мнение, что владельцы игровых телефонов также могут запускать это приложение, которое обеспечивает отличную графику и скорость показа до 60 кадр/сек.

С точки зрения аппаратной поддержки, для запуска платформы Citra 3DS следует применять, по словам разработчиков, Snapdragon 835 SoC или выше.





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