Android-эмулятор Citra 3DS для запуска игровых программ для Nintendo 3DS доступен в Google Play
24 мая 2020, 17:11
Официально объявлено о выпуске первого полноценного эмулятора Citra 3DS для запуска игровых программ, разработанных для игровых приставок Nintendo 3DS. Платформа была разработана компанией Citra Team. Ее стабильная мобильная версия доступна бесплатно в магазине приложений Google Play Store.
Citra 3DS называют сегодня первым официальным эмулятором (портом) для портативной игровой консоли Nintendo 3DS. Продукт разработан на языке C++ и может использоваться для запуска практически всех домашних игр и многих коммерческих игровых программ. Для работы Citra 3DS требуется OpenGL версии 3.3 или новее.
Платформа Citra 3DS до сих пор рассматривалась не просто как экспериментальный эмулятор, но и как отладчик для Nintendo 3DS с открытым исходным кодом. Приложение постоянно обновлялось в последнее время и постепенно становилось все более стабильным предложением для запуска игр 3DS.
Помимо Citra 3DS, в разработке находились еще несколько других эмуляторов для Android, но именно Android-эмулятор Citra чаще всего рассматривался в последнее время как неофициальный порт для Android. Эту платформу чаще всего называли наиболее перспективной для будущего развития.
Говоря о поддержке, разработчики сообщили, что эмуляция 3DS работает гладко, например, с такими играми, как Mario Kart 7 и Animal Crossing: New Leaf. С их слов, игры также работали нормально с OnePlus 8 Pro. Высказывалось мнение, что владельцы игровых телефонов также могут запускать это приложение, которое обеспечивает отличную графику и скорость показа до 60 кадр/сек.
С точки зрения аппаратной поддержки, для запуска платформы Citra 3DS следует применять, по словам разработчиков, Snapdragon 835 SoC или выше.
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