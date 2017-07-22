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Bolt научил е-скутеры перемещаться по городу самостоятельно

24 мая 2020, 20:35


фЭстонский стартап Bolt нашел революционное решение для организации службы кашеринга для электрических скутеров (e-scooter). Он добавил систему дистанционного управления, благодаря которой можно перемещать е-скутеры автономно между парковками, обеспечивая также постоянную дезинфекцию после каждого использования.

Для этого пришлось создать новую систему управления и оборудовать ею скутеры. Новая модель недавно была представлена разработчиком.

Потребность в умной организации работы службы парковки для устройств каршеринга существует давно. Однако особая необходимость проявилась в последнее время, в связи с введением режима изоляции в странах мира и необходимости периодической дезинфекции е-скутеров после каждого применения. Собирать скутеры в случайных местах оказалось слишком затратным для Службы поддержки.

Bolt научил е-скутеры перемещаться по городу самостоятельно


Новые e-скутеры, оснащенные системой Bolt, уже проходят пробную эксплуатацию в г. Атланте, штат Джорджия. Благодаря функции автоматической парковки, с пользователей перестали взимать штрафы за парковку скутера в произвольном месте. До сих пор пользователи сталкивались с проблемой занятых мест на ближайшей парковке, что приводило их к необходимости платить штрафы. Появление новых е-скутеров с системой Bolt избавляет от этого.




Тестовой проект поддержали три местные компании. Компания Go X осуществляет оснащение моделей е-скутеров оборудованием и управляет сервисом. Компания Tortoise занимается разработкой пультов дистанционного управления. Третий участник - компания Curiosity Labs из города Peachtree Corners - это организатор проекта «умный город».

Bolt научил е-скутеры перемещаться по городу самостоятельно


На самом деле речь идет не о самокатах, которые можно бросить в любом месте, а потом они будут в автономном режиме сами добираться до ближайшей парковки. Оставлять скутер необходимо, как и раньше, в парковочном терминале. Но до сих пор из-за проблем в наличии свободных мест, пользователям приходилось отправлять на дальние парковки вместо ближайшей. Теперь достаточно просто довести скутер д ближайшей парковки, а остальное берет на себя сервис Bolt.

После этого подключается компания удаленных сотрудников из офиса в Мехико, которая выявляет места с недостатком скутеров. Затем, используя пульт дистанционного управления, они перегоняют скутеры с одной парковки на другую в пределах бизнес-парка. С помощью этого же пульта они также перемещают е-скутеры на специально оборудованную парковку, где проводится плановая дезинфекция.

Bolt научил е-скутеры перемещаться по городу самостоятельно


Новая модель выглядит более громоздкой, чем обычные е-скутеры, так как появилась пара дополнительных колес - они обеспечивают устойчивость двухколесных транспортных средств во время дистанционной перегонки. Кроме того, есть другие компоненты, которые крепятся к колодке и рулю. Но зато теперь скутеры стало легче перераспределять по всему городу, повышая удобство их использования и доступность.



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