Игровой магазин Epic Games запустил сервис самостоятельного возврата денег за ранее сделанные покупки
24 мая 2020, 21:35
Магазин Epic Games начал предлагать возврат средств за ранее купленные игры, которые геймер может теперь оформить самостоятельно.
Возврат денег за приобретенные игры вызывал всегда одни из самых серьезных споров среди геймеров. Предполагается, что геймер заранее может познакомиться с игрой, и если он ее покупает, то значит возврат средств не предусматривается.
С другой стороны, можно купить игру, которая, по мнению геймера, должна быть хорошей, но затем оказывается, что она ему не понравится, как только он начнет играть. Или если покупка была совершена спонтанно и ошибочно, а в конечном итоге оказывается, что вы даже и не хотели покупать. Поэтому законных причин для возмещения в определенных играх есть немало.
До сих пор процесс возврата для офлайновых магазинов был довольно трудным. если вообще существовал. После нарушения целостности коробки. Вернуть обратно игру обычно становится невозможным.
В тоже время онлайн-магазин Epic Games Store теперь начал предлагать возврат средств. Это очень удобно, и если критерии соответствуют критериям, перечисленным в Epic Games Store, то игры могут быть возвращены без всяких сложностей.
Для каких типов продуктов можно оформить возврат средств?
В целом, политика возврата средств в Epic Games Store распространяется на все игры и продукты, которые можно купить в этом игровом магазине. Исключение составляют только игры и продукты, обозначенные как «не подлежащие возврату». Не подлежат возврату также виртуальная валюта, облики и другие расходуемые продукты. Кроме того, компания Epic не осуществляет возврат средств для покупок, совершенных за пределами Epic Games Store.
Вместе с возвратом средств за саму игру геймер может получить деньги за внутриигровой и загружаемый контент, приобретенный в Epic Games Store для этой игры. Такая возможность предоставляется при условии, что такой контент не использовался, не изменялся и не передавался другим пользователям.
Для некоторых покупок можно оформить возврат средств самостоятельно. Потребуется войти в свою учётную запись, перейти во вкладку «Транзакции», выбрать игру по ее названию. Если для игры существует возможность самостоятельного оформления возврата, то нажать на «Возврат» и запустить процесс возврата средств.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".