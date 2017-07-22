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Исследователи из Австралии достигли рекордной скорости передачи сетевого трафика - 44,2 Тбит/с

24 мая 2020, 22:35


Исследователи из ряда университетов Австралии смогли достичь в лабораторных условиях самой высокой в мире скорости передачи Интернет-трафика - 44,2 Тбит/с. Такой производительности достаточно, чтобы загрузить 1000 фильмов в формате FulHD за доли секунды.

Участниками теста стали исследователи из университетов Monash, Swinburne и RMIT. Рекордная скорость была достигнута с использованием уникального оптического чипа. Достигнутая пропускная способность, со слов исследователей, достаточна, чтобы обеспечить среднее потребление Интернета для более 1,8 млн домов в Мельбурне.

Исследователи из Австралии достигли рекордной скорости передачи сетевого трафика - 44,2 Тбит/с


Исследовательскую группу возглавляли доктор Билл Коркоран (Монаш) (Dr Bill Corcoran (Monash)), профессор Арнан Митчелл из RMIT (Professor Arnan Mitchell from RMIT) и Дэвид Мосс из Суинберна (David Moss, Swinburne). По их мнению, показанный ими результат пропускной способности Интернета может стать катализатором, который воодушевит разработчиков на активное создание новых эффективных решений для самоуправляемых автомобилей, а также для создания надежной цифровой образовательной сети.




Испытания такого масштаба были ограничены лабораторными условиями. Однако исследователи заявили, что могли бы провести аналогичные нагрузочные испытания и в рамках магистральной Интернет-сети.

В качестве тестовой сети исследователи использовали 76,6 км волоконно-оптического кабеля, проложенного между кампусом RMIT в Мельбурн-Сити и кампусом Клейтон в университете Монаш. Доступ к оптической сети был предоставлены национальной академической исследовательской группой Academic Research Network.

Для тестирования было использовано новое процессорное устройство, которое заменяет «80 лазеров на одну единицу оборудования». Оно известно как micro-comb («микро-гребенка»). Новый оптический чип меньше и легче, чем те, которые применяются в существующем телекоммуникационном оборудовании.

процессорное устройство, известное как micro-comb («микро-гребенка»)


Цена чипа составляет всего 2 австралийских доллара. Микросхема с этим чипом позволяет создавать радугу света в ИК-диапазоне, которая эквивалентна работе 80 лазеров. Сам чип имеет размеры около 3х5 мм.



Ранее редакция THG.ru опубликовала предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X. Во время презентации AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X компания ничего не сказала о производительности новых процессоров. Но сегодня у нас наконец-то появилась возможность рассказать о том, что из себя представляют эти крайне доступные и очень интересные процессоры AMD на деле. Подробнее об этом читайте в статье "Предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X: PCIe 4.0 в массы".


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