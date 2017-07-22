Microsoft подали патент на считыватель отпечатков пальцев, размещаемый на наушниках
24 мая 2020, 23:25
В беспроводных наушниках давно применяется сенсорный элемент управления, позволяющий постукиванием управлять подачей аудио-контента. Однако по мнению Microsoft, потенциал этого датчика используется в настоящее время недостаточно. Его возможности следует использовать более широко.
Недавно в публичном доступе появился патент, поданный в 2019 году компанией Microsoft. Он раскрывает идею использования внешней поверхности наушников для аутентификации пользователя по отпечатку пальца.
Полученный считывателем отпечаток пальца может быть использован для аутентификации и последующего входа в систему, например, для загрузки компьютера.
В частности, говорится в патенте, в случае, когда электронное устройство находится в режиме ожидания, контроллер может быть сконфигурирован таким образом, чтобы заставить электронное устройство выйти из состояния сна и начать работать.
Пока нет ясности, насколько необходима такая функция. Многие считают, что использование сканера отпечатков пальцев на гарнитуре полезней использовать для предотвращение ее кражи. Но как прецедент www.freepatentsonline.com/20200159897.pdf этот патент интересен.
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