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Xiaomi представила доступный 5G-смартфон Redmi K30i 5G

25 мая 2020, 08:25


Xiaomi представила новый 5G-смартфон Redmi K30i 5G, который является лишь несколько измененной версией, представленного еще в декабре Redmi K30 5G. При этом она отличается от последнего лишь более слабой основной камерой, что позволило еще больше снизить стоимость смартфона, сохранив в нем 120-Гц дисплей. Новинка оснащена 6,67-дюймовыми IPS LCD-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Экран имеет защиту Gorilla Glass 5.

Redmi K30i 5G


Под капотом чипсет Snapdragon 765G в паре с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.1. На борту квадро-камера с основным 48-мегапиксельным датчиком, 5-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом, а также датчиком макросъемки и датчиком глубины на 5 и 2 мегапикселей соответственно. Фронтальная камера представлена двумя датчиками с разрешением 20 и 2 мегапикселей.




Redmi K30i 5G оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Он также поддерживает работу двух SIM-карт, Wi-Fi 802.11 ac, двухчастотный GPS, USB-C и многое другое. Продажа смартфона должна стартовать со 2 июня, однако он уже доступен для предзаказа у китайских ритейлеров по цене в $262 (18 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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