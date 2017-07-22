Huawei объявила о создании новой технологии интеграции антенн CableFree для базовых станций 5G
25 мая 2020, 10:19
Huawei объявила о создании новой технологии формирования антенных систем CableFree, предназначенной для строительства базовых станций стандарта 5G.
Эта технология предоставляет значительные улучшения в ключевых областях, необходимых для обеспечения высокой эффективности при передаче данных. В частности, это касается особенностей интеграции антенных систем внутри базовой станции, повышения эффективности излучения и излучаемой мощности.
По словам представителей компании, новая технология CableFree позволяет преодолеть существующее узкое место в конструкции антенны, связанное с недостаточно высокой эффективностью излучения сложных по форме сигналов. По оценкам экспертом, новая технология улучшает возможности антенны во всех аспектах и открывает новый этап в разработке антенн в эпоху 5G.
С технической точки зрения, как уже видно из названия, новая технология антенных систем Huawei CableFree связана с использованием конструкций, не использующих базовый кабель. Новая конструкция включает в себя фазовращатель. Благодаря ему улучшается интеграция антенн, устанавливаемых внутри базовой станции, и повышается их производительность.
Новая технология CableFree уже нашла применение в нескольких устройствах Huawei, включая антенны серий Munich Pro, Golden Mini и London Pro. Она также применялась для продуктов 32T32R Massive MIMO. Благодаря этим решениям, как отмечает производитель, клиентам удавалось быстро развертывать высококачественные сети 5G.
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