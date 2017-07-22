Redmi готовит 5G-смартфон с частотой обновления экрана 144 Гц
25 мая 2020, 11:11
Xiaomi представила обновленную версию смартфона Redmi K30 5G, получившую название Redmi K30 5G. Xiaomi удалось сделать телефон дешевле за счет оснащения менее мощным основным датчиком камеры. Новинка получила 48-мегапиксельный основной датчик камеры вместо 64-мегапиксельной, став за счет этого одним из самых дешевых 5G-смартфонов на рынке.
В скором времени в планах Redmi анонсы серии Redmi 10X, которая включает в себя Redmi 10X 4G, Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G. Однако, не смотря на обилие новых продуктов, сегодня стало известно, что Redmi работает над еще одним весьма интересным смартфоном.
По данным китайских инсайдеров, в июле компания может представить свой очередной флагман, который имеет кодовое названием Karna. По слухам, этот гаджет будет иметь частоту обновления экрана 144 Гц, камеру с основным датчиком на 64 мегапикселя, а также всплывающую фронтальную камеру.
Кроме этого Redmi Karna, скорее всего, будет оснащен чипсетом Dimensity 1000+ 5G от MediaTek, представленным на прошлой неделе. Ранее кодовое имя Karna исследователи нашли в коде прошивки MIUI 12.
Напомним, что смартфон IQOO Z1 стал первым гаджетом на чипсете Dimensity 1000+. Он оснащен 6,57-дюймовым дисплеем с разрешением 2408 х 1080 с частотой обновления изображения 144 Гц. На борту также квадро-камера с основным датчиком на 48-мегапикселей.
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