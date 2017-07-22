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HTC планирует выпустить новый флагман с поддержкой 5G

25 мая 2020, 11:52


Совсем недавно в СМИ мелькала информация о том, что HTC готовит к выходу на рынок смартфон среднего уровня под названием HTC Desire 20 Pro. Компания сейчас испытывает серьезные проблемы в бизнесе, но, как выяснилось, ведет работу еще и над одним флагманским устройством.

HTC планирует выпустить новый флагман с поддержкой 5G


Законы рынка диктуют, что сегодня актуальный флагман уже не может не иметь поддержки 5G, а значит и грядущий премиальный смартфон от HTC просто обязан будет поддерживать связь пятого поколения.




Последними флагманами HTC были HTC Exodus 1 и HTC U12+, которые вышли еще в 2018 году. И вот, спустя два года, компания уже в июле планирует представить премиальное 5G-устройство. Никаких данных о технических характеристиках грядущей новинка, пока что не всплывало, но можно быть уверенными, что если смартфон действительно в работе, то информация о нем должна появиться уже совсем скоро.

HTC планирует выпустить новый флагман с поддержкой 5G


Что касается смартфона среднего уровня HTC Desire 20 Pro, то он должен появиться в июне и будет поддерживать 4G. Вероятно, он будет оснащен чипсетом Snapdragon 665 и в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Основная камера может иметь три датчика, а на задней панели расположится сканер отпечатков пальцев. Предполагается, что HTC Desire 20 Pro будет телефоном с современным дизайном, но со спецификациями 2018 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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