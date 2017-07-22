HTC планирует выпустить новый флагман с поддержкой 5G
25 мая 2020, 11:52
Совсем недавно в СМИ мелькала информация о том, что HTC готовит к выходу на рынок смартфон среднего уровня под названием HTC Desire 20 Pro. Компания сейчас испытывает серьезные проблемы в бизнесе, но, как выяснилось, ведет работу еще и над одним флагманским устройством.
Законы рынка диктуют, что сегодня актуальный флагман уже не может не иметь поддержки 5G, а значит и грядущий премиальный смартфон от HTC просто обязан будет поддерживать связь пятого поколения.
Последними флагманами HTC были HTC Exodus 1 и HTC U12+, которые вышли еще в 2018 году. И вот, спустя два года, компания уже в июле планирует представить премиальное 5G-устройство. Никаких данных о технических характеристиках грядущей новинка, пока что не всплывало, но можно быть уверенными, что если смартфон действительно в работе, то информация о нем должна появиться уже совсем скоро.
Что касается смартфона среднего уровня HTC Desire 20 Pro, то он должен появиться в июне и будет поддерживать 4G. Вероятно, он будет оснащен чипсетом Snapdragon 665 и в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Основная камера может иметь три датчика, а на задней панели расположится сканер отпечатков пальцев. Предполагается, что HTC Desire 20 Pro будет телефоном с современным дизайном, но со спецификациями 2018 года.
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