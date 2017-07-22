Раскрыты некоторые характеристики процессоров AMD Ryzen 3000 обновленной линейки Matisse Refresh
25 мая 2020, 12:14
Спустя всего пару дней после появления информации о готовящемся выпуске новых процессоров AMD Ryzen 3000 обновленной линейки Matisse Refresh на базе архитектуры Zen 2, пришли слухи о скоростях разгона новых моделей - Ryzen 9 3900 XT, Ryzen 7 3800 XT и Ryzen 5 3600 XT.
Слухи появились в рамках обсуждений на форуме Chiphell (через HXL), где один из участников сообщил информацию о предельных тактовых частотах для всех трех моделей процессоров AMD Ryzen 3000, входящих в обновленную линейку Matisse Refresh:
С его слов, конфигурация ядер у обновленных моделей останется прежней. Ryzen 9 3900XT будет иметь 12 ядер и 24 потока, Ryzen 7 3800XT - 8 ядер и 16 потоков, а Ryzen 5 3600XT - 6 ядер и 12 потоков. Чтобы успешно конкурировать с недавно выпущенными процессорами Intel Comet Lake 10-го поколения, AMD пошла на значительный рост тактовой частоты в своей обновленной линейке.
Предполагается, что базовая тактовая частота AMD Ryzen 9 3900XT будет равна 4,1 ГГц, а в Турбо-режиме (на одноядерном разгоне) достигнет 4,8 ГГц. Для сравнения у предыдущей (ныне выпускаемой) модели Ryzen 9 3900X эти значения равны 3,8 ГГц и 4,6 ГГц, соответственно.
Аналогичная ситуация наблюдается и по другим моделям. Новый Ryzen 7 3800XT будет работать на 4,2 ГГц и 4,7 ГГц по сравнению с прежней моделью Ryzen 7 3800X - 3,9 ГГц и 4,5 ГГц. Третья модель AMD Ryzen 5 3600XT будет поддерживать частоты 4 ГГц и 4,7 ГГц, что лучше, чем у нынешней модели Ryzen 5 3600X.
Отмечается также, что тактовая частота у Intel Core i5-10600K будет выше на 100 МГц. Однако модели AMD отличаются более высокой производительностью и лучшей организацией многопоточности.
Если полученная информация достоверна, новые модели процессоров AMD Ryzen 3000 линейки Matisse Refresh будут иметь более высокие базовые тактовые частоты по сравнению с настольными процессорами Intel 10-го поколения. В то же время, на разгонных частотах процессоры AMD будут уступать процессорам Intel, по крайней мере, это касается моделей Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT.
Однако если сравнивать процессоры AMD и Intel «лоб-в-лоб», то в обычном режиме процессоры AMD Ryzen отличаются гораздо более высокой производительностью.