РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Раскрыты некоторые характеристики процессоров AMD Ryzen 3000 обновленной линейки Matisse Refresh

25 мая 2020, 12:14


Спустя всего пару дней после появления информации о готовящемся выпуске новых процессоров AMD Ryzen 3000 обновленной линейки Matisse Refresh на базе архитектуры Zen 2, пришли слухи о скоростях разгона новых моделей - Ryzen 9 3900 XT, Ryzen 7 3800 XT и Ryzen 5 3600 XT.

процессоры AMD Ryzen 3000


Слухи появились в рамках обсуждений на форуме Chiphell (через HXL), где один из участников сообщил информацию о предельных тактовых частотах для всех трех моделей процессоров AMD Ryzen 3000, входящих в обновленную линейку Matisse Refresh:

- AMD Ryzen 9 3900XT (появится взамен Ryzen 9 3900X)
- AMD Ryzen 7 3800XT (появится взамен Ryzen 7 3800X)
- AMD Ryzen 5 3600XT (появится взамен Ryzen 5 3600X)




С его слов, конфигурация ядер у обновленных моделей останется прежней. Ryzen 9 3900XT будет иметь 12 ядер и 24 потока, Ryzen 7 3800XT - 8 ядер и 16 потоков, а Ryzen 5 3600XT - 6 ядер и 12 потоков. Чтобы успешно конкурировать с недавно выпущенными процессорами Intel Comet Lake 10-го поколения, AMD пошла на значительный рост тактовой частоты в своей обновленной линейке.

Предполагается, что базовая тактовая частота AMD Ryzen 9 3900XT будет равна 4,1 ГГц, а в Турбо-режиме (на одноядерном разгоне) достигнет 4,8 ГГц. Для сравнения у предыдущей (ныне выпускаемой) модели Ryzen 9 3900X эти значения равны 3,8 ГГц и 4,6 ГГц, соответственно.

Аналогичная ситуация наблюдается и по другим моделям. Новый Ryzen 7 3800XT будет работать на 4,2 ГГц и 4,7 ГГц по сравнению с прежней моделью Ryzen 7 3800X - 3,9 ГГц и 4,5 ГГц. Третья модель AMD Ryzen 5 3600XT будет поддерживать частоты 4 ГГц и 4,7 ГГц, что лучше, чем у нынешней модели Ryzen 5 3600X.

Отмечается также, что тактовая частота у Intel Core i5-10600K будет выше на 100 МГц. Однако модели AMD отличаются более высокой производительностью и лучшей организацией многопоточности.

Стали известны скорости разгона для ожидаемых процессоров AMD Ryzen 3000 обновленной линейки Matisse Refresh


Если полученная информация достоверна, новые модели процессоров AMD Ryzen 3000 линейки Matisse Refresh будут иметь более высокие базовые тактовые частоты по сравнению с настольными процессорами Intel 10-го поколения. В то же время, на разгонных частотах процессоры AMD будут уступать процессорам Intel, по крайней мере, это касается моделей Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT.

Однако если сравнивать процессоры AMD и Intel «лоб-в-лоб», то в обычном режиме процессоры AMD Ryzen отличаются гораздо более высокой производительностью.



Ранее редакция THG.ru опубликовала предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X. Во время презентации AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X компания ничего не сказала о производительности новых процессоров. Но сегодня у нас наконец-то появилась возможность рассказать о том, что из себя представляют эти крайне доступные и очень интересные процессоры AMD на деле. Подробнее об этом читайте в статье "Предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X: PCIe 4.0 в массы".


Читайте также:

  • Исследователи из Австралии достигли рекордной скорости передачи сетевого трафика - 44,2 Тбит/с
  • Слухи: процессоры Intel Tiger Lake смогут разгоняться до 5 ГГц
  • AMD готовит к выпуску гибридные настольные процессоры Ryzen 4000G Renoir
  • SMIC готова начать массовое производство SoC для Huawei (HiSilicon) на 14-нм техпроцессе FinFET
  • TSMC готова инвестировать $12 млрд в строительство фабрики по производству 5-нм чипов в США

    • следующая новость
    Realme представила свои первые умные часы

    предыдущая новость
    HTC планирует выпустить новый флагман с поддержкой 5G

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор ELARI Smart Camera 360°: компактная камера кругового обзора Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка
    Лучший блок питания Главные новости за неделю Доступные альтернативы GoPro Лучший монитор Лучший компьютерный корпус
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    25 мая, 2020

    Realme представила свои первые умные часы

    Раскрыты некоторые характеристики процессоров AMD Ryzen 3000 обновленной линейки Matisse Refresh

    HTC планирует выпустить новый флагман с поддержкой 5G

    Redmi готовит 5G-смартфон с частотой обновления экрана 144 Гц

    Huawei объявила о создании новой технологии интеграции антенн CableFree для базовых станций 5G

    Xiaomi представила доступный 5G-смартфон Redmi K30i 5G

    24 мая, 2020

    Microsoft подали патент на считыватель отпечатков пальцев, размещаемый на наушниках

    Исследователи из Австралии достигли рекордной скорости передачи сетевого трафика - 44,2 Тбит/с

    Игровой магазин Epic Games запустил сервис самостоятельного возврата денег за ранее сделанные покупки

    Bolt научил е-скутеры перемещаться по городу самостоятельно

    Android-эмулятор Citra 3DS для запуска игровых программ для Nintendo 3DS доступен в Google Play

    VR-гарнитура HP Reverb, разработанная совместно с Valve и Microsoft, появится на этой недели

    23 мая, 2020

    С 26 по 28 мая будет проведено техническое обновление Windows 10

    Игроки Pokemon Sword и Pokemon Shield будут получать подарки в течение месяца, начиная с 22 мая

    Все модели смарт-ТВ серии Redmi Smart TV X будут оснащены технологией компенсации движения MEMC

    Microsoft объявила о разработке единой платформы Project Reunion для разработки приложений под Windows 10

    22 мая, 2020

    Tencent доведет RPG-игру System Shock 3 до финального выпуска

    В "Солитер" до сих пор играет 35 миллионов человек в месяц

    В Windows 10 появилась функция настройки курсора текстового ввода

    Apple подала патент на внесение изменений в стандартную раскладку клавиатур для портативных устройств

    ССЫЛКИ